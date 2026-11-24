Brasil acusa Washington de dar vantagem a concorrentes do país no mercado americano. Sobretaxas chegam a 37,5% para parte dos produtos brasileiros, e governo pode renovar o pedido em 17 de dezembro

Os Estados Unidos bloquearam nesta terça-feira (24), em Genebra, o pedido do Brasil para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) examine as tarifas impostas pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros. Pelas regras da organização, a objeção americana bastou para barrar a primeira tentativa. Se o Brasil insistir na próxima reunião, prevista para 17 de dezembro, Washington já não poderá impedir sozinho a abertura do painel.

No centro da disputa está uma tarifa adicional de 25% anunciada em julho, após uma investigação de um ano conduzida pelo governo americano. O Brasil argumenta que, ao cobrar mais por um produto brasileiro do que pelo mesmo item fornecido por outro parceiro comercial, os Estados Unidos dão vantagem aos concorrentes do país. Washington sustenta que práticas adotadas pelo Brasil prejudicam agricultores e empresas americanas.

Como a conta chega a 37,5%

A diferença aparece na alfândega americana. Além da tarifa de 25% dirigida ao Brasil, os Estados Unidos anunciaram em julho outra sobretaxa, de 12,5%, aplicável a produtos de 60 parceiros comerciais. Mercadorias brasileiras incluídas nas duas listas acumulam um adicional de 37,5%. É o caso de itens dos setores de calçados, móveis e máquinas. Para cada US$ 100 em valor de importação de um desses produtos, são US$ 37,50 só nas duas sobretaxas.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços calculou o alcance das medidas a partir das vendas de 2024, ano em que o Brasil exportou US$ 40,4 bilhões aos Estados Unidos. Só as mercadorias sujeitas à cobrança dupla responderam por US$ 6,6 bilhões, ou 16,5% do total vendido naquele ano. Outros US$ 800 milhões corresponderam a produtos sujeitos apenas à tarifa de 25% contra o Brasil. Os valores medem o comércio exposto às taxas, e não quanto os exportadores perderam desde julho.

Washington x Brasília

O governo Trump recorreu à Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos para aplicar a tarifa de 25%. Entre as justificativas, o escritório do representante comercial americano citou o acesso do etanol dos EUA ao mercado brasileiro, as regras para serviços de pagamento eletrônico e a proteção à propriedade intelectual. Na avaliação de Washington, as práticas brasileiras nessas áreas restringem o comércio americano.

O questionamento de Brasília é se a resposta dos Estados Unidos respeita os compromissos que o país assumiu na OMC. Antes de pedir a abertura do painel, representantes dos dois governos se reuniram em Genebra em 25 de setembro. A negociação durou uma hora e 45 minutos e terminou sem acordo. O Brasil então pediu que um grupo de especialistas ouvisse as duas partes e avaliasse a cobrança.

O bloqueio desta terça adiou essa análise. A OMC ainda não decidiu se as tarifas violam as regras do comércio internacional. Se Brasília reapresentar o pedido, será necessário consenso entre os membros da organização para impedir a formação do painel. Mesmo que o processo avance em dezembro, a abertura do painel, por si só, não suspende a cobrança na entrada dos produtos brasileiros nos Estados Unidos.