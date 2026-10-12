Trump aposta em Katie Zacharia para comandar comunicação da Casa Branca

Nova porta-voz assume nesta segunda-feira e fará sua primeira coletiva na terça, às 9h30, em Washington. Advogada e aliada do presidente, ela chega ao cargo em meio à expectativa sobre os rumos da comunicação do governo americano

Katie Zacharia comparece à estreia de "David" em Nashville, no cinema AMC DINE-IN Thoroughbred 20, em 14 de dezembro de 2025, em Franklin, Tennessee

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que Katie Zacharia começará oficialmente suas funções como secretária de Imprensa da Casa Branca nesta segunda-feira (12), feriado de Columbus Day. A primeira entrevista coletiva da nova porta-voz está marcada para terça-feira (13), às 9h30 da manhã, horário de Washington, na sala de imprensa da Casa Branca.

Em publicação na Truth Social, Trump elogiou a nova integrante de sua equipe e destacou a relação de confiança construída com ela.

“Katie esteve comigo, em espírito, desde o começo e fará um trabalho fantástico!”, escreveu o presidente.

Zacharia substituirá Karoline Leavitt, que deixou o cargo em agosto, após o nascimento de seu segundo filho. Leavitt entrou para a história como a pessoa mais jovem a assumir a função, aos 27 anos, e ganhou projeção nacional pelos embates com jornalistas e pela defesa das políticas do governo Trump.

Quem é Katie Zacharia?

Natural da Califórnia, Katie Zacharia é advogada, comentarista política conservadora e mãe de quatro filhos. Formou-se em Ciência Política pela Pepperdine University, em 2007, e concluiu o curso de Direito na mesma instituição, em 2011.

Sua trajetória política começou em Washington, durante o governo de George W. Bush. Em 2006, trabalhou como estagiária do Comitê Nacional Republicano e também passou pela Casa Branca durante a administração republicana.

Mais recentemente, ocupou o cargo de porta-voz e subsecretária adjunta de Assuntos Públicos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), antes de assumir uma função de assessoria sênior de comunicação no Trump Media & Technology Group, empresa responsável pela Truth Social.

Zacharia também trabalhou na organização conservadora Fix California, fundada pelo aliado de Trump Richard Grenell, e participou como comentarista de programas da Fox News e da Newsmax.

Os bastidores da escolha de Trump

A escolha de Katie Zacharia passou por consultas dentro do círculo mais próximo do presidente. Segundo nossas fontes na Casa Branca, Trump telefonou para aliados e assessores nos últimos dias para ouvir opiniões sobre a indicação. Entre as pessoas consultadas estava a própria Karoline Leavitt, que participou das conversas antes da decisão final.

O histórico de fidelidade política de Zacharia aparece como um dos principais fatores para sua escolha. No anúncio inicial da nomeação, Trump destacou o apoio da nova porta-voz ao movimento Make America Great Again (MAGA).

Outro elemento importante é sua proximidade com integrantes da equipe presidencial, incluindo o diretor de Comunicação da Casa Branca, Steven Cheung. A expectativa é que Zacharia mantenha uma linha direta de comunicação com Trump, característica valorizada pelo presidente para a função.

A experiência no Departamento de Segurança Interna também pesa em seu currículo. A passagem pelo DHS colocou Zacharia em contato com temas centrais da agenda republicana, especialmente imigração, segurança de fronteiras e políticas de deportação.

Estreia cercada de expectativa em Washington

A chegada de Katie Zacharia movimenta os bastidores da Casa Branca, principalmente pela comparação inevitável com Karoline Leavitt, que se tornou uma das principais figuras públicas da comunicação do segundo mandato de Donald Trump.

A nova porta-voz assume em um momento de tensão entre o governo e parte da imprensa americana, com disputas judiciais envolvendo o acesso de jornalistas à cobertura presidencial.

Além disso, Zacharia chega ao cargo a menos de um mês das eleições legislativas de novembro, quando os americanos escolherão os novos integrantes da Câmara dos Representantes e parte do Senado.

A nova secretária já se manifestou publicamente sobre a responsabilidade de substituir Leavitt. Em publicação no X, afirmou que servir ao presidente e ao povo americano representa a maior honra de sua vida.

Zacharia também declarou que pretende trabalhar com os jornalistas credenciados na Casa Branca e com profissionais de imprensa de todo o país para divulgar os resultados da administração.

Sobre a antecessora, reconheceu que suceder Karoline Leavitt significa enfrentar um padrão elevado de desempenho.

A coletiva de terça-feira será o primeiro grande teste público da nova porta-voz. Além das perguntas sobre a agenda presidencial, Zacharia deverá enfrentar questionamentos sobre imigração, política externa, economia e as eleições de novembro.

Para Trump, a mudança representa a chegada de mais uma aliada política ao núcleo responsável por transmitir as decisões do governo americano. Para Katie Zacharia, será a oportunidade de construir sua própria identidade diante dos jornalistas que acompanham diariamente a Casa Branca.