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Eliseu Caetano

Vazamento expõe dados de mais de 41 mil funcionários da imigração dos EUA

Arquivo inclui nomes e contatos de servidores do ICE e do controle de fronteiras; governo reconhece possível violação
Eliseu Caetano

Eliseu Caetano

Vazamento expõe dados de mais de 41 mil funcionários da imigração dos EUA
Entre os dados divulgados estão aproximadamente 21 mil registros ligados à Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e quase 7 mil associados ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) Reprodução

Um vazamento de dados expôs nomes, telefones, e-mails e informações profissionais de milhares de funcionários das agências que fiscalizam a imigração, controlam a entrada de estrangeiros e executam deportações nos Estados Unidos. O material reúne mais de 41 mil registros associados ao Departamento de Segurança Interna (DHS), incluindo servidores e prestadores de serviço.

O departamento reconheceu estar ciente de uma “possível violação” e afirmou que trabalha para enfrentar o problema e garantir a proteção de seus funcionários. A extensão do vazamento e a autenticidade de todos os registros, porém, ainda não foram confirmadas oficialmente.

Entre os dados divulgados estão aproximadamente 21 mil registros ligados à Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e quase 7 mil associados ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). A base também inclui endereços de escritórios e cargos ocupados pelos profissionais.

Para brasileiros que viajam ou vivem nos Estados Unidos, as duas siglas representam etapas distintas da fiscalização migratória. O CBP faz o controle de entrada em aeroportos, portos e fronteiras terrestres, além de abrigar a Patrulha de Fronteira. Já o ICE atua na fiscalização dentro do território americano, com investigações, prisões, detenções e remoções de estrangeiros.

A exposição não se limita a uma lista de contatos. O arquivo contém referências a grupos internos de trabalho e atribuições que permitem associar funcionários a atividades de inteligência, vigilância e operações encobertas. Também aparecem informações sobre a organização das equipes e suas linhas de comando.

O material foi publicado pela organização Distributed Denial of Secrets, conhecida como DDoSecrets, com o nome “Icepick”. Um grupo que se apresenta como “Department of Peace”, ou “Departamento da Paz”, reivindicou a obtenção dos dados. A pesquisadora de segurança digital Maia Arson Crimew participou da preparação de uma ferramenta de consulta ao conteúdo.

Os responsáveis pela divulgação afirmam que o objetivo é permitir a identificação de funcionários e o acompanhamento das atividades do departamento. A organização apresentou a publicação como uma iniciativa para apoiar investigações jornalísticas, pedidos de acesso a documentos públicos e a fiscalização das autoridades. Essa é a justificativa dos divulgadores para tornar os registros acessíveis.

A contagem dos profissionais afetados depende da classificação utilizada. Quando são incluídos os registros do Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo do ICE, o total vinculado à agência chega a cerca de 10 mil. Aproximadamente um terço desse conjunto corresponde ao HSI. O arquivo também reúne trabalhadores administrativos e terceirizados, não apenas agentes operacionais.

Os registros abrangem ainda o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), responsável pela análise de benefícios migratórios, e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA). A última atualização identificada na base é de 19 de agosto de 2026 — data que não estabelece quando ocorreu o acesso indevido.

A origem técnica do vazamento permanece sob questionamento. Os divulgadores atribuem a obtenção das informações ao ambiente de autenticação Okta utilizado pelo DHS. A empresa declarou estar segura e não ter evidências de comprometimento de seus dados ou sistemas. Parte das informações de funcionários foi corroborada de forma independente, mas a verificação não abrangeu o arquivo inteiro.

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