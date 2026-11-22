Partido chegou a 258 deputados após vitória confirmada neste domingo (22); resultado representa ganho de 44 cadeiras e amplia derrota de Donald Trump nas eleições de meio de mandato

Washington (United States), 20/01/2025.- A US Marine helicopter carrying former US President Joe Biden departs the US Capitol following the inauguration of US President Donald Trump in Washington, DC, USA, 20 January 2025. Trump was sworn in for a second term as president of the United States on 20 January. The presidential inauguration was held indoors due to extreme cold temperatures in DC. (Estados Unidos) EFE/EPA/GRAEME SLOAN

O Partido Democrata alcançou neste domingo (22) sua maior bancada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos desde 1992, após 19 dias de apuração das eleições de meio de mandato. Com a confirmação da vitória de Chuck Hubbard sobre a republicana Virginia Foxx, na Carolina do Norte, a legenda chegou a pelo menos 258 dos 435 deputados, contra 173 republicanos. O resultado representa um ganho de 44 cadeiras e consolida a maior maioria conquistada por qualquer partido na Câmara americana neste século.

A marca histórica amplia a dimensão da derrota do presidente Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Os democratas superaram os 40 assentos adicionais conquistados em 2018, durante o primeiro mandato do republicano, e terão uma vantagem expressiva na Câmara a partir de janeiro de 2027. Quatro disputas ainda permanecem indefinidas, o que poderá ampliar a bancada da oposição.

A última vez que os democratas conquistaram uma representação desse tamanho foi em 1992, quando elegeram 258 deputados, no mesmo ano em que Bill Clinton venceu a eleição presidencial. Em 2008, ano da primeira vitória de Barack Obama, o partido havia garantido 257 cadeiras.

O avanço representa uma mudança no equilíbrio político de Washington. Após dois anos de maioria republicana, a Câmara passará a ser comandada pela oposição, que terá poder para dificultar a agenda legislativa de Trump, controlar comissões parlamentares e abrir investigações sobre integrantes do governo.

Vitória na Carolina do Norte consolida recorde democrata

A conquista da 258ª cadeira foi confirmada após uma recontagem no 5º distrito da Carolina do Norte, onde o democrata Chuck Hubbard derrotou Virginia Foxx, deputada republicana que ocupava o cargo desde 2005.

A diferença entre os candidatos foi de apenas 330 votos, em um universo de aproximadamente 287 mil. Foxx reconheceu a derrota neste domingo, depois que a recontagem não alterou o resultado da disputa.

A republicana havia sido eleita pela primeira vez em 2004 e presidia o Comitê de Regras da Câmara, responsável por decisões sobre o andamento das votações. O distrito que representava abrange uma região predominantemente rural do oeste da Carolina do Norte.

A vitória de Hubbard também surpreendeu por ocorrer em um distrito considerado favorável aos republicanos. Antes das eleições, o Cook Political Report classificava a disputa como de provável vitória do partido de Trump. Em 2024, Foxx havia vencido por uma diferença de quase 19 pontos percentuais.

Jornalista de carreira, Hubbard conseguiu transformar uma disputa inicialmente considerada pouco competitiva em mais uma vitória democrata. O resultado fez parte de um avanço mais amplo do partido na Carolina do Norte, onde a legenda conquistou 11 das 14 cadeiras em disputa para a Câmara.

A vitória ocorreu apesar das mudanças no desenho dos distritos eleitorais, processo conhecido como gerrymandering, que haviam sido realizadas para favorecer os candidatos republicanos.

Maioria democrata será a maior de um partido neste século

Com pelo menos 258 deputados, os democratas terão uma das maiores vantagens parlamentares das últimas décadas.

O resultado supera não apenas a bancada conquistada pelo próprio partido em 2008, mas também a maior representação republicana deste século, de 247 cadeiras, registrada após as eleições de 2014.

A amplitude da vitória também contrasta com a situação enfrentada pelos republicanos durante os primeiros dois anos do segundo mandato de Trump. Com uma maioria apertada, o presidente da Câmara, Mike Johnson, precisou negociar com diferentes alas do partido para garantir a aprovação de projetos importantes.

A partir de janeiro, o cenário será diferente. Os democratas poderão perder o apoio de dezenas de integrantes da própria bancada em determinadas votações e, ainda assim, alcançar os 218 votos normalmente necessários para aprovar propostas na Câmara, desde que todos os deputados participem e votem.

O líder democrata Hakeem Jeffries é o principal candidato a assumir a presidência da Casa. Caso seja eleito pelos deputados em 3 de janeiro de 2027, ele se tornará o primeiro negro a ocupar o cargo na história americana.

A dimensão do resultado, porém, também cria desafios para o partido. Com uma bancada que reúne desde parlamentares progressistas até representantes moderados, a liderança terá de administrar divergências internas sobre política econômica, imigração e a relação com a Casa Branca.

O que muda para Trump com a nova Câmara

A perda do controle da Câmara dos Representantes representa um obstáculo para Donald Trump na segunda metade de seu mandato.

Como mostrou a Jovem Pan antes das eleições, uma maioria democrata permite à oposição barrar propostas legislativas, influenciar a elaboração do orçamento federal e assumir o comando das comissões parlamentares.

Os democratas também poderão convocar autoridades do governo para prestar depoimentos, exigir documentos e investigar decisões da administração republicana.

Jeffries já anunciou que pretende concentrar os primeiros 100 dias da nova legislatura na redução do custo de vida, na reversão de cortes no Medicaid, programa público de assistência médica, e na retomada de benefícios tributários vinculados ao Affordable Care Act, conhecido como Obamacare.

A oposição também pretende discutir a política tarifária de Trump e decisões relacionadas à guerra com o Irã.

As investigações sobre a Casa Branca deverão ocupar outro espaço importante na agenda parlamentar. Jeffries não descartou a possibilidade de novas iniciativas de impeachment, embora a abertura de um processo não signifique necessariamente a destituição do presidente.

A mudança ocorre depois de uma campanha marcada por críticas à condução da economia americana e aos impactos do aumento do custo de vida. Os democratas concentraram parte de seu discurso na inflação, nas despesas com saúde e nas consequências das decisões econômicas do governo federal.

O próprio Trump havia alertado para as consequências de uma derrota republicana. Antes das eleições, o presidente afirmou que os Estados Unidos estariam “acabados” caso os republicanos perdessem o Congresso.

A vitória democrata não significa, entretanto, que o partido terá condições de implementar toda a sua agenda. Projetos aprovados na Câmara também dependem da tramitação no Senado e podem enfrentar vetos presidenciais.

Quatro disputas ainda estão indefinidas

Apesar do recorde alcançado neste domingo, a composição definitiva da Câmara dos Representantes ainda não está fechada.

Segundo a Associated Press, quatro dos 435 distritos permanecem sem vencedores confirmados: um em Minnesota, um no Tennessee e dois na Louisiana.

Na Louisiana, os dois distritos terão uma nova votação em 12 de dezembro, conforme as regras eleitorais estaduais.

Os democratas já garantiram 258 cadeiras, enquanto os republicanos conquistaram pelo menos 173. Os resultados pendentes poderão alterar os números finais, mas não modificarão o controle da Câmara.

Nos Estados Unidos, cada estado é responsável pela organização, apuração e certificação de suas eleições. Por isso, a conclusão dos resultados ocorre em momentos diferentes, principalmente quando há disputas apertadas, recontagens ou necessidade de uma segunda votação.

O número alcançado neste domingo já é suficiente para estabelecer o marco histórico: pela primeira vez desde 1992, os democratas terão pelo menos 258 representantes na Câmara, ampliando a derrota eleitoral de Trump e garantindo à oposição uma maioria expressiva para os últimos dois anos de seu mandato.