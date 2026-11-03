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Thiago Uberreich

Biografia de Pelé chega ao Brasil em 2027 e promete preencher lacunas sobre o maior jogador da história

“Epic”, do escocês Andrew Downie, é o livro mais amplo já escrito sobre o Rei
Thiago Uberreich

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Pelé e a rainha Elizabeth
Pelé e a rainha Elizabeth Reprodução/Instagram

Os fãs de Pelé (1940-2022) estão ansiosos pela chegada ao Brasil, em 2027, de uma biografia sobre o Rei que promete ser definitiva. O livro “Epic” será lançado até o fim do ano em inglês, mas a promessa é de que a versão em português saia nos próximos meses. O autor, Andrew Downie, se define como um “correspondente estrangeiro escocês”, fala bem a nossa língua e já lançou obras, como a que conta a história do icônico Doutor Sócrates, que marcou época no Corinthians. 

Já a biografia do maior futebolista de todos os tempos foi concluída depois de quase oito anos de pesquisas e mais de 250 entrevistas. O livro é o primeiro a explorar todos os aspectos da vida profissional e pessoal de Pelé. Andrew Downie conversou com ex-companheiros de Santos e da seleção, treinadores, empresários, amigos próximos e familiares. O autor teve acesso a arquivos na Europa e nos revela documentos que trazem detalhes ricos e inéditos sobre a vida de Edson Arantes do Nascimento, que foi campeão do mundo com apenas 17 anos, na Suécia. 

O escritor conta, por exemplo, a história do garoto que prometeu se manter abstêmio depois de ficar bêbado com vinho. Já como profissional, Pelé se exercitava pelos corredores dos hotéis para manter a forma durante as excursões. Andrew Downie esmiúça as conquistas do único tricampeão do mundo como jogador e não foge de polêmicas sobre raça, ditadura brasileira e sexo.

Como um “Pelezista”, estou ansioso para ter em mãos um livro épico, assim como foi Pelé. 

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