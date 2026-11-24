Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma entrevista com um dos técnicos mais emblemáticos do futebol nacional: Zezé Moreira (1907-1998). Como jogador, nos anos 30 e 40, foi atacante e vestiu as camisas do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras e do América. Entretanto, entrou para a história ao dirigir grandes clubes, principalmente os do Rio e de São Paulo. É considerado o inventor da “marcação por zona”.

Zezé Moreira esteve à frente da seleção na Copa de 1954, na Suíça. A derrota para a Hungria, 4 a 2, em Berna, nas quartas de final, provocou uma confusão no fim da partida. Irritado, o técnico brasileiro atingiu com as travas de uma chuteira a cabeça do treinador húngaro, Gustav Sebes. Na época, falando à Rádio Panamericana, declarou: “Toda a culpa me cabe pelo resultado do jogo. Os jogadores fizeram aquilo que determinei, tiveram fibra, lutaram com denodo e, se alguém foi culpado pela derrota, esse alguém sou eu mesmo.” Ainda naquele dia 27 de junho de 1954, admitiu a superioridade adversária: “Foi uma vitória líquida e insofismável a dos nossos adversários. Fizeram por merecer o triunfo; entretanto, o árbitro da partida, o inglês Mr. Ellis, é um caso de polícia.” A seleção, eliminada da Copa, deixou o gramado reclamando da arbitragem.

Já em 1976, consagrado e experiente, Zezé Moreira era treinador do Cruzeiro e fez uma ampla análise do futebol daquele momento. Ele esteve nos estúdios do Jornal de Esportes, comandado por Osmar Santos. Cláudio Carsughi, José Silvério, Israel Gimpel e Otávio Munis, repórter da Pan nos anos 50 e 60, também participaram da conversa. Vale lembrar que Zezé era irmão de Aymoré Moreira, que dirigiu a seleção na conquista do bicampeonato mundial, em 1962, no Chile.