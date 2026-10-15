No mês de aniversário de Pelé, Jovem Pan resgata disco comemorativo pelo milésimo gol do Rei

Pelé vivia uma aflição naquele mês de novembro de 1969: marcar um gol, mas não seria um gol qualquer. O Rei queria chegar ao milésimo, número cabalístico e histórico. No dia 19, o Santos enfrentaria o Vasco, no Maracanã, e, finalmente, o camisa 10 teve chance de balançar as redes do argentino Andrada, da equipe carioca.

Na cabine da Rádio Globo, estava Waldir Amaral, dono de bordões marcantes e que transformava as jornadas futebolísticas em um show. O comunicador nasceu em Pilar de Goiás, em 1927, e morreu em 7 de outubro de 1997. É, sem dúvida, um dos dez maiores narradores esportivos do Brasil em todos os tempos. Aos 36 minutos do segundo tempo, Pelé sofreu pênalti e, mesmo com as pernas tremendo, o Rei conseguiu demonstrar tranquilidade. O Maracanã veio abaixo.

“(…) Estático o arqueiro Andrada. Vai lá o juiz conversar com ele, manda que um cinegrafista, um fotógrafo se retire do campo. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, é gol! Gol de Pelé! Pelé mil gols! Pelé, o mundo aos seus pés! Andrada é o arqueiro do rei. Pelé, milésimo gol! Pelé, o deus do estádio! Pelé, o gol do século, tem 1000 nas redes de Andrada (…)”, foi como Waldir Amaral narrou o lance histórico.

A Rádio Globo lançou um disco intitulado “O gol do século”, uma relíquia resgatada pela Jovem Pan.