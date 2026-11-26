Depois da Copa de 1978, na Argentina, Rivellino, que jogava no Fluminense, acertou a ida dele para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A negociação, milionária, foi destaque na imprensa. O Jornal dos Sports, do Rio, por exemplo, detalhava: “Rivelino retornou da Arábia Saudita, ontem pela manhã [07.08.1978], juntamente com D. Maisa e o dirigente Sílvio Kelly, mais convicto ainda de que se dará bem no futebol do Oriente Médio. O jogador elogiou a cidade de Rhiady, bem melhor que Jeddah, e os próprios jogadores árabes, ‘bons tecnicamente, embora um pouco sem malícia. Vai dar para fazer umas tabelinhas e lançamentos’.”

A própria publicação do Rio de Janeiro trazia a palavra do jogador: “Ficou tudo certo no papel, inclusive. Agora, só me resta voltar à Arábia definitivamente e o mais rápido possível. O Campeonato Saudita começa em setembro e meu time, Al Hilal, acaba de contratar também dois tunisianos, que gostei muito durante a Copa do Mundo. O futebol árabe não é tão fraco conforme admitimos. Participei de um bom treino e vi outros muito bons. E me impressionei com [o] grande número de campos de pelada. Fiquei certo de que em poucos anos os árabes, apoiados pelo governo, ficarão entre os melhores do mundo.”

Revirando os arquivos da Jovem Pan, encontrei uma gravação histórica daquela época. O pai de Rivellino, Nicola, declarou ao repórter Israel Gimpel que estava preocupado com a ida do filho ao Oriente Médio e temia que ele se sentisse sozinho. Em seguida, o próprio craque conversou com Wanderley Nogueira e Randal Juliano e deu outros detalhes sobre a transferência para o mundo árabe. Por último, o empresário Alfredo Saad revela informações sobre o contrato de Riva. O jogador ficou no Oriente Médio até 1981, aos 35 anos, quando resolveu encerrar precocemente a carreira.