Ancelotti ainda no modo peneira

O técnico brasileiro convocou 15 jogadores com menos de 23 anos e cinco estreantes para os confrontos contra Japão e Singapura

Carlo Ancelotti anunciou a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. O grupo que enfrentará Japão e Singapura em novembro é jovem, experimental e claramente voltado à observação. Quinze jogadores têm menos de 23 anos, há cinco estreantes e a lista prioriza a renovação em detrimento de um time já consolidado.

É o tipo de convocação que, no futebol amador, seria chamada simplesmente de peneira. E, neste momento específico, essa lógica ainda se sustenta. Estamos no pós-Copa. O ciclo acabou de recomeçar depois de um Mundial sem brilho.

A CBF precisa faturar cotas, evitar o risco de derrotas constrangedoras e dar ao treinador espaço para filtrar nomes sem pressão extrema de resultado. Japão é um adversário respeitável; Singapura funciona quase como um jogo de laboratório. Em 2026, esse modelo é aceitável. É o clássico período de observação institucionalizada que toda seleção faz logo após um Mundial.

O problema é que o futebol não oferece o luxo de um longo período de peneira. Historicamente, da primeira convocação de um ciclo (feita cerca de quatro anos antes da Copa), apenas algo em torno de 10 jogadores chegam ao Mundial seguinte. No ciclo que terminou agora, foram apenas sete da lista inicial de Ramon Menezes (contra o Marrocos, em 2023).

Em ciclos anteriores, o número costuma ficar entre 8 e 13. A taxa de “sobrevivência” é baixa porque o processo natural de filtragem — desempenho, lesões, mudanças de técnico, oscilações de forma e o próprio envelhecimento — elimina a maioria. Isso significa que o tempo útil do ciclo é menor do que os quatro anos do calendário.

Em 2027 já entram as Eliminatórias (ou, no mínimo, a preparação mais séria para elas). Em 2028 vem a Copa América. Em 2029, a pressão por resultados e por um grupo mais estável aumenta. Em 2030 o Mundial chega.

Se a Seleção passar mais um ano inteiro jogando só contra adversários de segundo ou terceiro escalão, o risco é chegar no meio do ciclo ainda sem ter testado a base em jogos de verdade, sem ter consolidado relações táticas e sem ter filtrado quem aguenta pressão de fato.

Muitos dos jovens que estão sendo observados agora podem simplesmente não estar no nível necessário daqui a dois anos. Ou o próprio Ancelotti pode perder a janela de ajuste. Continuar no ritmo de “peneira confortável” é o caminho mais seguro para a entidade no curto prazo — menos risco político, receita garantida e imagem preservada.

Mas é também o menos eficiente para construir uma Seleção competitiva até 2030. A partir de 2027 a exigência precisa mudar de patamar. Adversários mais fortes, jogos mais exigentes e um critério de observação mais seletivo.

O ano que acaba agora ainda pode ser o da filtragem. O próximo já não pode.

O relógio não para. No futebol, ele corre ainda mais rápido.

Até a próxima.