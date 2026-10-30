Árbitros da Espanha vão receber para explicar decisões

A medida começa na 11ª rodada como um projeto-piloto e faz parte de um acordo maior entre a LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o sindicato dos árbitros (AESAF)

Árbitros da La Liga vão falar no pós-jogo e receber bônus audiovisual: entenda a novidade.

A partir deste fim de semana, o futebol espanhol dá um passo inédito. Os árbitros da La Liga vão conceder entrevistas após os jogos, pela primeira vez na história do campeonato.

A medida começa na 11ª rodada como um projeto-piloto e faz parte de um acordo maior entre a LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o sindicato dos árbitros (AESAF).

A ideia é aumentar a transparência, aproximar o árbitro do público e enriquecer as transmissões, no mesmo espírito do que já acontece com jogadores e técnicos.

Cada emissora com direitos de transmissão — DAZN e Movistar+ — poderá entrevistar apenas um árbitro por rodada. Ou seja, em cada jornada serão ouvidos dois colegiados no total.

O formato será de flash interview (entrevista rápida ), exclusiva com a emissora que transmite o jogo, exatamente como já ocorre com os atletas.

As perguntas devem focar nas decisões tomadas em campo.Os primeiros jogos com a novidade são:

Levante x Atlético de Madrid (sábado) — árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Movistar+)

Athletic Bilbao x Real Sociedad (domingo, 21h, em San Mamés) — DAZN

A iniciativa é uma evolução das entrevistas pré-jogo, que já vinham sendo feitas desde o início da temporada. O Comité Técnico de Árbitros (CTA) trabalha no projeto há meses.



Um ponto que gerou confusão em algumas reportagens é o valor do bônus. Os 500 mil euros não são pagos individualmente a cada árbitro que der entrevista. Trata-se de uma bolsa coletiva audiovisual que a LaLiga destina ao coletivo arbitral e que é repartida entre os profissionais.Segundo informações do diário AS, o impacto aproximado é:

Cerca de 7 mil euros anuais a mais para cada árbitro de Primera Divisão.

Em torno de 4.200 euros para os de Segunda Divisão.

Valores menores para os árbitros de VAR

Esse complemento se soma ao salário base, à primeira por partida e aos direitos de imagem.

Na prática, um árbitro de Primeira pode chegar perto dos 300 mil euros brutos por temporada.Para receber a parcela do bônus, os árbitros precisam cumprir condições definidas pela LaLiga: as ações devem “melhorar o valor do produto audiovisual do futebol espanhol” e, ao mesmo tempo, “proteger e promover uma imagem positiva da arbitragem”.

O acordo também prevê outras aberturas, como o acesso de câmeras aos vestiários e o uso da RefCam (a câmera que o árbitro carrega no jogo).

A medida nasce dentro da renovação do convênio coletivo dos árbitros e responde a uma demanda antiga de clubes, mídia e torcedores por mais transparência.

A LaLiga já aplica um modelo parecido com os clubes, que recebem mais recursos quanto mais se abrem às emissoras (entrevistas pré, no intervalo e pós-jogo, acesso ao vestiário etc.).

Agora o mesmo princípio chega à arbitragem. O objetivo declarado é humanizar a figura do árbitro, explicar decisões polêmicas e reduzir o ruído que muitas vezes cerca o apito.

Resta ver, na prática, como os árbitros vão se sair diante das câmeras logo após partidas tensas e se a iniciativa realmente contribui para um ambiente mais transparente ou se vira apenas mais um capítulo da eterna polêmica arbitral espanhola.

A estreia acontece neste fim de semana. Depois disso, a tendência é que o formato seja avaliado e, possivelmente, ampliado.