Árbitros da Espanha vão receber para explicar decisões
Árbitros da La Liga vão falar no pós-jogo e receber bônus audiovisual: entenda a novidade.
A partir deste fim de semana, o futebol espanhol dá um passo inédito. Os árbitros da La Liga vão conceder entrevistas após os jogos, pela primeira vez na história do campeonato.
A medida começa na 11ª rodada como um projeto-piloto e faz parte de um acordo maior entre a LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o sindicato dos árbitros (AESAF).
A ideia é aumentar a transparência, aproximar o árbitro do público e enriquecer as transmissões, no mesmo espírito do que já acontece com jogadores e técnicos.
Cada emissora com direitos de transmissão — DAZN e Movistar+ — poderá entrevistar apenas um árbitro por rodada. Ou seja, em cada jornada serão ouvidos dois colegiados no total.
O formato será de flash interview (entrevista rápida ), exclusiva com a emissora que transmite o jogo, exatamente como já ocorre com os atletas.
As perguntas devem focar nas decisões tomadas em campo.Os primeiros jogos com a novidade são:
- Levante x Atlético de Madrid (sábado) — árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Movistar+)
- Athletic Bilbao x Real Sociedad (domingo, 21h, em San Mamés) — DAZN
A iniciativa é uma evolução das entrevistas pré-jogo, que já vinham sendo feitas desde o início da temporada. O Comité Técnico de Árbitros (CTA) trabalha no projeto há meses.
Um ponto que gerou confusão em algumas reportagens é o valor do bônus. Os 500 mil euros não são pagos individualmente a cada árbitro que der entrevista. Trata-se de uma bolsa coletiva audiovisual que a LaLiga destina ao coletivo arbitral e que é repartida entre os profissionais.Segundo informações do diário AS, o impacto aproximado é:
- Cerca de 7 mil euros anuais a mais para cada árbitro de Primera Divisão.
- Em torno de 4.200 euros para os de Segunda Divisão.
- Valores menores para os árbitros de VAR
Esse complemento se soma ao salário base, à primeira por partida e aos direitos de imagem.
Na prática, um árbitro de Primeira pode chegar perto dos 300 mil euros brutos por temporada.Para receber a parcela do bônus, os árbitros precisam cumprir condições definidas pela LaLiga: as ações devem “melhorar o valor do produto audiovisual do futebol espanhol” e, ao mesmo tempo, “proteger e promover uma imagem positiva da arbitragem”.
O acordo também prevê outras aberturas, como o acesso de câmeras aos vestiários e o uso da RefCam (a câmera que o árbitro carrega no jogo).
A medida nasce dentro da renovação do convênio coletivo dos árbitros e responde a uma demanda antiga de clubes, mídia e torcedores por mais transparência.
A LaLiga já aplica um modelo parecido com os clubes, que recebem mais recursos quanto mais se abrem às emissoras (entrevistas pré, no intervalo e pós-jogo, acesso ao vestiário etc.).
Agora o mesmo princípio chega à arbitragem. O objetivo declarado é humanizar a figura do árbitro, explicar decisões polêmicas e reduzir o ruído que muitas vezes cerca o apito.
Resta ver, na prática, como os árbitros vão se sair diante das câmeras logo após partidas tensas e se a iniciativa realmente contribui para um ambiente mais transparente ou se vira apenas mais um capítulo da eterna polêmica arbitral espanhola.
A estreia acontece neste fim de semana. Depois disso, a tendência é que o formato seja avaliado e, possivelmente, ampliado.