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Wanderley Nogueira

Árbitros da Espanha vão receber para explicar decisões

A medida começa na 11ª rodada como um projeto-piloto e faz parte de um acordo maior entre a LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o sindicato dos árbitros (AESAF)
Wanderley Nogueira

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O atacante brasileiro #07 do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre o FC Salzburg da Áustria e o Real Madrid da Espanha no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 26 de junho de 2025. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
Árbitros da Espanha vão receber para explicar decisões Foto de FRANCK FIFE / AFP

Árbitros da La Liga vão falar no pós-jogo e receber bônus audiovisual: entenda a novidade.

A partir deste fim de semana, o futebol espanhol dá um passo inédito. Os árbitros da La Liga vão conceder entrevistas após os jogos, pela primeira vez na história do campeonato. 

A medida começa na 11ª rodada como um projeto-piloto e faz parte de um acordo maior entre a LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o sindicato dos árbitros (AESAF).

A ideia é aumentar a transparência, aproximar o árbitro do público e enriquecer as transmissões, no mesmo espírito do que já acontece com jogadores e técnicos.

Cada emissora com direitos de transmissão — DAZN e Movistar+ — poderá entrevistar apenas um árbitro por rodada. Ou seja, em cada jornada serão ouvidos dois colegiados no total.

O formato será de flash interview (entrevista rápida ), exclusiva com a emissora que transmite o jogo, exatamente como já ocorre com os atletas. 

As perguntas devem focar nas decisões tomadas em campo.Os primeiros jogos com a novidade são:

  • Levante x Atlético de Madrid (sábado) — árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Movistar+)
  • Athletic Bilbao x Real Sociedad (domingo, 21h, em San Mamés) — DAZN

A iniciativa é uma evolução das entrevistas pré-jogo, que já vinham sendo feitas desde o início da temporada. O Comité Técnico de Árbitros (CTA) trabalha no projeto há meses.


Um ponto que gerou confusão em algumas reportagens é o valor do bônus. Os 500 mil euros não são pagos individualmente a cada árbitro que der entrevista. Trata-se de uma bolsa coletiva audiovisual que a LaLiga destina ao coletivo arbitral e que é repartida entre os profissionais.Segundo informações do diário AS, o impacto aproximado é:

  • Cerca de 7 mil euros anuais a mais para cada árbitro de Primera Divisão.
  • Em torno de 4.200 euros para os de Segunda Divisão.
  • Valores menores para os árbitros de VAR

Esse complemento se soma ao salário base, à primeira por partida e aos direitos de imagem. 

Na prática, um árbitro de Primeira pode chegar perto dos 300 mil euros brutos por temporada.Para receber a parcela do bônus, os árbitros precisam cumprir condições definidas pela LaLiga: as ações devem “melhorar o valor do produto audiovisual do futebol espanhol” e, ao mesmo tempo, “proteger e promover uma imagem positiva da arbitragem”.

O acordo também prevê outras aberturas, como o acesso de câmeras aos vestiários e o uso da RefCam (a câmera que o árbitro carrega no jogo).
A medida nasce dentro da renovação do convênio coletivo dos árbitros e responde a uma demanda antiga de clubes, mídia e torcedores por mais transparência. 

A LaLiga já aplica um modelo parecido com os clubes, que recebem mais recursos quanto mais se abrem às emissoras (entrevistas pré, no intervalo e pós-jogo, acesso ao vestiário etc.).

Agora o mesmo princípio chega à arbitragem. O objetivo declarado é humanizar a figura do árbitro, explicar decisões polêmicas e reduzir o ruído que muitas vezes cerca o apito.

Resta ver, na prática, como os árbitros vão se sair diante das câmeras logo após partidas tensas e se a iniciativa realmente contribui para um ambiente mais transparente ou se vira apenas mais um capítulo da eterna polêmica arbitral espanhola.

A estreia acontece neste fim de semana. Depois disso, a tendência é que o formato seja avaliado e, possivelmente, ampliado.

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