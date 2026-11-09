Infantino recua na Copa de 64 times

Movimento não é apenas técnico: ele se encaixa na estratégia de Infantino para se reeleger em março de 2027

Gianni Infantino, presidente da Fifa, teria engavetado os planos de ampliar a Copa do Mundo de 2030 de 48 para 64 seleções. A informação foi publicada pelo jornal britânico The Times e rapidamente repercutida por outros veículos. O movimento não é apenas técnico: ele se encaixa na estratégia de Infantino para se reeleger em março de 2027, num momento em que sua gestão enfrenta fortes questionamentos.

Segundo o jornal, Infantino comunicou de forma privada aos presidentes das seis confederações continentais que, caso seja reeleito, não vai impulsionar novas expansões da Copa do Mundo de seleções nem da Copa do Mundo de Clubes.

A ideia de chegar a 64 times em 2030 havia ganhado força como forma de marcar o centenário da primeira Copa do Mundo (Uruguai, 1930). A Conmebol, especialmente, defendia o formato para garantir mais jogos na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai já estão escalados para partidas comemorativas, enquanto Espanha, Portugal e Marrocos são os anfitriões principais).

A mudança de postura ocorre depois que Infantino, em julho de 2026, abriu publicamente a porta para discutir a expansão. Na ocasião, ele classificou o formato de 48 times (estreado na Copa de 2026) como um “sucesso enorme” e disse que o tema seria analisado pelos comitês da Fifa.

A reviravolta faz sentido dentro da campanha de reeleição de Infantino. Ele enfrenta pressão após o fracasso do plano de vender participações na Copa do Mundo a investidores privados — proposta que gerou forte rejeição de confederações como Uefa, Concacaf e AFC e acabou sendo abandonada.

Além disso, já surgiu um adversário formal: Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, e há indícios de que outro candidato com apoio europeu pode entrar na disputa.

Recuar de uma ideia polêmica como a expansão para 64 times é uma forma de tentar reduzir atritos e reconquistar apoio, especialmente em regiões que se opunham ao aumento do número de seleções.

Vários veículos (Sports Illustrated, En Cancha, Cooperativa, RBC Sport, entre outros) reproduziram o mesmo teor, todos citando o The Times como origem.

Não surgiu, até o momento, uma reportagem original independente com fontes próprias confirmando os detalhes.O The Times é um jornal de boa reputação e Martyn Ziegler, o autor, é um repórter conhecido da área esportiva.

O contexto político também dá consistência à história. No entanto, a informação se baseia em fontes anônimas e ainda não houve confirmação oficial da Fifa ou de Infantino. Por isso, o mais correto é tratar o assunto como “reportado” e “provável”, e não como fato consumado.

Se a informação se confirmar, a Copa de 2030 deve manter o formato de 48 seleções, o mesmo da edição de 2026. Qualquer alteração formal ainda precisaria passar pelos órgãos competentes da Fifa.

O recuo também se estende, segundo a reportagem, à ideia de expandir ainda mais a Copa do Mundo de Clubes.Infantino já demonstrou flexibilidade (ou oscilação) em temas como o tamanho dos torneios.

Resta saber se essa nova posição será mantida até a eleição ou se novas manobras surgirão conforme o cenário político se desenrole.A história mostra, mais uma vez, como decisões técnicas no futebol mundial costumam estar profundamente ligadas a jogos de poder interno na FIFA.

Até a próxima.