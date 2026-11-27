Desemprego recua a 5,1% e mantém menor nível da série histórica em outubro, diz IBGE

Taxa ficou estável em relação ao trimestre anterior; população ocupada atingiu recorde de 102,5 milhões de pessoas, segundo o instituto

Desemprego recua a 5,1% e mantém menor nível da série histórica em outubro, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro, igualando o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa estabilidade em relação ao trimestre encerrado em julho. Na comparação com o mesmo período de 2025, quando o indicador estava em 5,8%, houve recuo de 0,7 ponto percentual.

O número de pessoas desocupadas foi estimado em 5,6 milhões. O contingente apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior, mas registrou queda de 13,4% na comparação anual, o equivalente a aproximadamente 900 mil pessoas a menos nessa condição.

Em contrapartida, a população ocupada alcançou 102,5 milhões de pessoas, o maior número já registrado pela pesquisa. O nível de ocupação, que mede a proporção de pessoas trabalhando em relação à população em idade de trabalhar, ficou em 58,8%.

Outro indicador acompanhado pelo IBGE, a taxa de subutilização da força de trabalho, ficou em 12,7% no trimestre encerrado em outubro. O percentual permaneceu estável frente ao trimestre anterior, mas apresentou redução de 1,8 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento também apontou crescimento na renda dos trabalhadores. O rendimento real habitual médio de todos os trabalhos chegou a R$ 3.528, com alta de 3,9% na comparação anual. Já a massa de rendimentos, que corresponde à soma dos ganhos dos trabalhadores, atingiu R$ 390,3 bilhões.

A taxa de desemprego é calculada considerando a parcela da população com 14 anos ou mais que não estava trabalhando, mas procurou emprego e estava disponível para assumir uma vaga. O indicador é um dos principais termômetros do mercado de trabalho brasileiro.