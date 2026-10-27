Mbappé e a China: humor em um país, ofensa em outro

Esse caso mostra bem o enorme cuidado com as palavras nos tempos atuais e a autocensura que isso gera

Mbappé foi perguntado sobre apelidos engraçados e memes dele que o fazem rir.

Ele respondeu que tem visto o meme de “algum cara… Acho que ele é um ditador chinês”. No meme, o rosto de Mao Zedong foi substituído pelo de Mbappé — daí a piada do “ditador chinês”.

Mao Zedong é altamente reverenciado na China e o povo chinês ficou ofendido.Isso provocou várias consequências. Os quatro patrocinadores chineses de Mbappé encerraram a relação com o francês. E ,não para por aí: proibiram as estações de TV de exibirem a La Liga porque o Mbappé joga lá.

O presidente da La Liga publicou um pedido de desculpas. A declaração de Mbappé, considerada uma piada, custou ao jogador milhões de dólares.No vídeo, Mbappé apenas responde uma pergunta e não demonstra estar ironizando Mao Zedong, mas os chineses não entenderam assim.

Mbappé divulgou um pedido de desculpas, reafirmando que não teve nenhuma intenção de ofender e que tem profundo respeito pelo povo chinês e sua história. Acredito que o episódio, de alguma maneira, será superado.

Esse caso mostra bem o enorme cuidado com as palavras nos tempos atuais e a autocensura que isso gera.

É um exemplo clássico de sensibilidade cultural e política em mercados como o chinês, onde figuras históricas oficiais têm status protegido.

O que é humor leve ou opinião livre em um país vira ofensa nacional em outro. O mundo atual exige que celebridades, atletas e empresas tenham um “filtro” permanente quando falam para mercados globais.

O resultado é uma autocensura crescente: muita gente acaba falando cada vez menos, de forma mais genérica e ensaiada, justamente para não pisar em mina.

O Mbappé, inclusive, já tinha comentado antes sobre os memes de “ditador” de forma mais cautelosa.

As palavras viajam mais longe e mais rápido do que a intenção de quem as disse.

Até a próxima….