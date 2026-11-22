Os seis números que saíram foram: 7 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (22) as dezenas do concurso 3.089. Os seis números que saíram foram: 7 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59. O prêmio estava estimado em R$ 43.102.645,31. Os sorteios da loteria aconteceram às 11h. Os sorteios da Mega-Sena acontecem as terças, quintas e domingo.

Apostas

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.