O novo Brasil que o empreendedor precisa entender

O mercado brasileiro atravessa um momento em que a percepção de estagnação do consumo não passa de uma ilusão de ótica. O capital circulante no país não diminuiu; ele foi redistribuído sob novas dinâmicas de prioridade, saúde e conveniência. O consumidor brasileiro não parou de gastar, mas reconfigurou silenciosamente a sua carteira, direcionando seus recursos para categorias e canais que oferecem gratificação imediata, eficiência operacional ou ganho de bem-estar tangível. Compreender essa migração tectônica de capital deixou de ser um exercício acadêmico de inteligência de mercado: tornou-se o pré-requisito básico para a sobrevivência e a sustentabilidade financeira de qualquer empreendimento no ecossistema nacional.

A maturidade digital no Brasil atingiu um ponto de inflexão definitiva. O comércio eletrônico nacional projeta atingir a marca de R$ 235,5 bilhões , impulsionado por uma taxa de crescimento anual de +15,3% .Esse volume de capital transacionado no ambiente virtual não reflete apenas um aumento no número de compradores online, mas sim uma mudança estrutural no padrão de exigência do consumidor. O cliente brasileiro acostumou-se com o atrito zero. A consolidação do e-commerce estabeleceu uma nova régua de expectativa em que agilidade, conveniência, precisão na entrega e facilidade de navegação deixaram de ser diferenciais competitivos para se tornarem premissas operacionais mínimas. As marcas que falham em entregar uma experiência fluida no ambiente digital perdem a conversão no exato milissegundo em que o cliente encontra uma alternativa mais rápida.

A disrupção GLP-1 e a realocação orçamentária

Paralelamente à evolução do e-commerce, uma revolução comportamental de ordem biológica e financeira reconfigura o orçamento das famílias brasileiras: o avanço massivo dos medicamentos da classe GLP-1 (como Ozempic e Mounjaro). Movimentando R$ 15 bilhões e alcançando 5,5% da população , essa categoria farmacêutica projeta um crescimento de 5 vezes até 2030 .A aplicação da análise “E daí?” ( So What? ) sobre esses números revela um impacto profundo nos modelos de negócios tradicionais:

Redução do consumo por impulso: A alteração mecânica nas decisões de compra diárias provocou uma queda direta no volume de compras não planejadas, afetando diretamente a frequência de pedidos em aplicativos de delivery e a aquisição de itens de conveniência alimentar.

A alteração mecânica nas decisões de compra diárias provocou uma queda direta no volume de compras não planejadas, afetando diretamente a frequência de pedidos em aplicativos de delivery e a aquisição de itens de conveniência alimentar. Realocação direta de capital: Os recursos financeiros antes direcionados ao consumo imediato foram reencaminhados para categorias de alto valor percebido, tais como cuidados com a saúde, programas de bem-estar, renovação de vestuário e procedimentos estéticos. Impacto no Bolso: O dinheiro gasto pelo consumidor brasileiro não sumiu; ele mudou de endereço. Marcas que operam na interseção da saúde, autoestima e eficiência operacional estão capturando a margem que escapou do varejo de conveniência tradicional.Essa redistribuição objetiva do orçamento doméstico força uma revisão completa dos canais de atração comercial, direcionando o foco do empresário para a compreensão exata de onde e como a decisão de compra dessas novas prioridades é tomada na prática.

Onde a venda acontece hoje: feed, resposta e conversa

A jornada de compra contemporânea abandonou em definitivo o modelo do funil linear. O processo de descoberta, consideração e fechamento agora ocorre em um ecossistema integrado por três vértices dinâmicos: o Feed , a Resposta e a Conversa . Falhar na presença ou na execução em qualquer uma dessas três pontas significa interromper a jornada do cliente e entregar a conversão diretamente ao concorrente.

Jornadas de compra contemporânea. Gustavo Hansel, 2026

O feed cria o desejo (Social Commerce)

O ambiente das redes sociais deixou de atuar apenas como vitrine institucional para se transformar no canal direto de transação comercial. A explosão do TikTok Shop e do Social Commerce no Brasil — evidenciada por um impressionante crescimento de 102 vezes nas vendas diárias em apenas um ano — demonstra que a descoberta passiva de produtos deu lugar à compra impulsionada por conteúdo interativo e entretenimento.A eficiência dessa estratégia pode ser observada em casos estruturados do mercado brasileiro:

Natura: Atingiu o marco estratégico de gerar 25% de todas as suas vendas de Black Friday a partir de uma única transmissão ao vivo ( live shop ), integrando demonstração de produto, urgência e checkout simplificado.

Atingiu o marco estratégico de gerar a partir de uma única transmissão ao vivo ( live shop ), integrando demonstração de produto, urgência e checkout simplificado. Riachuelo: Gerou engajamento massivo ao alcançar mais de 200 milhões de visualizações orgânicas e virais com o movimento focado em um único item do portfólio, a “calça Wide Leg”.

Gerou engajamento massivo ao alcançar mais de com o movimento focado em um único item do portfólio, a “calça Wide Leg”. Always Fit: Escalou sua operação comercial ao estruturar um exército orgânico de afiliados digitais, estratégia que permitiu dobrar o faturamento mensal da marca de R $5 milhões para R$ 10 milhões .

A resposta decide a escolha (A era do GEO e das IAs de busca)

Enquanto o Feed desperta o desejo, o momento da decisão migrou da busca tradicional baseada em links para a resposta sintetizada por Inteligência Artificial. O mercado assiste à transição do Search Engine Optimization (SEO) tradicional — focado em disputar o clique na página de resultados do Google — para o Generative Engine Optimization (GEO) e Answer Engine Optimization (AEO), disciplinas projetadas para posicionar marcas dentro das respostas diretas fornecidas por motores como ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity.

A conversa fecha o negócio (A hegemonia do WhatsApp)

Se o Feed gera a intenção e o motor generativo valida a escolha, o fechamento da venda no Brasil ocorre no ambiente de conversação privada. O WhatsApp consolida sua hegemonia absoluta no mercado nacional, registrando 82% de interação ativa dos usuários com contas comerciais e uma taxa de 60% de conversão em compras diretas dentro do aplicativo.Para capturar essa eficiência, o atendimento exige um modelo híbrido (IA + humano) respaldado por métricas operacionais rigorosas:

Velocidade na Automação: Agentes de IA tratam triagens e dúvidas operacionais em segundos, reduzindo o tempo médio de espera (TME) e mantendo a taxa de retenção inicial elevada. Empatia na Conexão: A transição para o atendente humano segue a diretriz de “tratar o cliente como um amigo no bar” — sem roteiros engessados. A aplicação dessa abordagem empática gera impactos diretos na elevação do CSAT (satisfação do cliente), na taxa de conversão final e no Customer Lifetime Value (LTV).Entretanto, estar perfeitamente posicionado nesses canais de interação torna-se uma estratégia inútil se a mensagem emitida e o produto oferecido pela empresa forem perfeitamente idênticos aos de todos os seus concorrentes.

Essa democratização da tecnologia trouxe um paradoxo operacional silencioso. À medida que a Inteligência Artificial reduz a zero as barreiras técnicas de produção de conteúdo, geração de código e automação de processos, ela provoca um efeito colateral devastador: um mar de homogeneidade comercial que destrói a diferenciação e liquida as margens de lucro das empresas genéricas.

A abundância da competência básica

A penetração da tecnologia no ambiente corporativo encontra paralelo na analogia formulada pelo pensador de negócios Seth Godin: a Inteligência Artificial equivale à invenção da eletricidade. Ela deixa de ser um diferencial para se transformar em infraestrutura básica disponível a qualquer player do mercado.

Com a competência operacional básica tornando-se barata e abundante, qualquer entrega mediana é rapidamente automatizada, copiada ou commoditizada. A vantagem competitiva duradoura migra para a visão estratégica, para a ousadia criativa e para a capacidade humana de assumir riscos calculados.Essa rejeição do genérico força as companhias a irem além do marketing tático e a reestruturarem a própria gestão de valor, transformando a marca no ativo mais valioso do balanço patrimonial.

A organização bimodal e as habilidades indispensáveis

Os líderes empresariais devem estruturar suas operações sob uma matriz bimodal, separando as atribuições de eficiência automatizada ( Cérebro Esquerdo ) daquelas focadas em estratégia e diferenciação humana ( Cérebro Direito ):

A velocidade dessa transição é visível no Brasil: 76% das empresas brasileiras já operam agentes de IA em produção , superando os EUA (67%) e a média global (62%). Segundo a McKinsey, a curva de ganhos de produtividade evolui de 1x (trabalho inteiramente manual) e 1,2x (IA em tarefas isoladas) até 2x (fluxos gerenciados por agentes) e 20x (supervisão de uma fábrica completa de agentes digitais). Estima-se que 57% das horas de trabalho atuais possam ser automatizadas, liberando US$ 2,9 trilhões em valor econômico global até 2030.Para ancorar a atuação do Cérebro Direito, a liderança deve cultivar seis habilidades humanas essenciais, conectadas aos seus respectivos corpos teóricos:

Pensamento Crítico: Questionar premissas e investigar a causa raiz antes de tentar resolver problemas ( The Knowledge Illusion , de Steven Sloman e Philip Fernbach — obra que explora a ilusão cognitiva do entendimento individual versus a dependência do conhecimento coletivo).

Questionar premissas e investigar a causa raiz antes de tentar resolver problemas ( The Knowledge Illusion , de Steven Sloman e Philip Fernbach — obra que explora a ilusão cognitiva do entendimento individual versus a dependência do conhecimento coletivo). Poder de Síntese: Filtrar o excesso de informação e transformar dados complexos em direcionamentos claros ( Essencialismo , de Greg McKeown — a busca disciplinada por menos e melhor).

Filtrar o excesso de informação e transformar dados complexos em direcionamentos claros ( Essencialismo , de Greg McKeown — a busca disciplinada por menos e melhor). Olhar Antropológico: Mapear os hábitos do consumidor sabendo que “o peixe não vê a água” ( For the Culture , de Marcus Collins — demonstrando que marcas crescem ao se conectar com identidades culturais, não apenas demografia).

Mapear os hábitos do consumidor sabendo que “o peixe não vê a água” ( For the Culture , de Marcus Collins — demonstrando que marcas crescem ao se conectar com identidades culturais, não apenas demografia). Criatividade Radical: Eliminar bloqueios no início do processo de ideação antes de avaliar a viabilidade ( AI and the Octopus Organization , de Jonathan Brill e Stephen Wunker — modelo de inovação descentralizada e tentacular).

Eliminar bloqueios no início do processo de ideação antes de avaliar a viabilidade ( AI and the Octopus Organization , de Jonathan Brill e Stephen Wunker — modelo de inovação descentralizada e tentacular). Visão de Negócio: Dominar a mecânica de geração de receita e valor sustentável ( Reimagining Capitalism in a World on Fire , de Rebecca Henderson).

Dominar a mecânica de geração de receita e valor sustentável ( Reimagining Capitalism in a World on Fire , de Rebecca Henderson). Perguntas Estratégicas: Formular questionamentos profundos que expandam possibilidades e orientem os sistemas de inteligência artificial.

A Ilusão da transformação digital

A despeito dos investimentos em tecnologia, os dados do Boston Consulting Group (BCG) revelam um descompasso estrutural: enquanto 96% das empresas afirmam estar passando por uma “transformação tecnológica”, apenas 32% das organizações de fato lideram seus mercados através da orquestração de agentes virtuais e capacitação contínua de suas equipes.”A parte mais difícil da IA não é a tecnologia. É fazer as pessoas mudarem a forma como trabalham.”— Satya Nadella , CEO da Microsoft. A barreira da transformação não reside na aquisição de software, mas na cultura. O avanço real exige segurança psicológica, curiosidade, experimentação e colaboração direta entre a inteligência humana e a artificial.