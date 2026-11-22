Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 65 milhões
Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 3.089 da Mega-Sena, sorteado nesto domingo (22), e o prêmio agora esta estimado em R$ 65 milhões. Os números sorteadoras foram:7 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59 e o prêmio era de R$ 43.102.645,31.
Da apostas, 2.971 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 643,42 cada. Outras 26 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 51.466,57 cada.
Os sorteios da Mega-Sena acontecem em três dias:
- Terça-feira: a partir das 21h (horário de Brasília)
- Quinta-feira: a partir das 21h (horário de Brasília)
- Domingo: a partir das 11h (horário de Brasília)
Apostas
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Assuntos
continue lendo
- Só 3% das empresas superam metas de economia com IA, aponta Gartner Mariana Nacashima · há 2 dias
- Dólar sobe mais de 1% e fecha a R$ 5,93, mesmo após leilão do BC Jovem Pan · há 3 dias
- Em meio a ajuste fiscal e estreia da Anthropic nos EUA, dólar tem alta e bate R$ 5,91 Estadão Conteúdo · há 3 dias
- Câmara deve votar ajuste fiscal do governo Lula a partir de segunda-feira Jovem Pan* · há 3 dias