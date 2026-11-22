Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 3.089 da Mega-Sena, sorteado nesto domingo (22), e o prêmio agora esta estimado em R$ 65 milhões. Os números sorteadoras foram:7 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59 e o prêmio era de R$ 43.102.645,31.

Da apostas, 2.971 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 643,42 cada. Outras 26 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 51.466,57 cada.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem em três dias:

Terça-feira: a partir das 21h (horário de Brasília)

Quinta-feira: a partir das 21h (horário de Brasília)

Domingo: a partir das 11h (horário de Brasília)

Apostas

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.