JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h15 - 21h35
Economia

Petrobras anuncia 3ª descoberta de petróleo no Amapá

A estatal comunicou que deslocará os esforços para a bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte

Estadão Conteúdo

Petrobras
Petrobras REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

A Petrobras identificou mais um intervalo portador de petróleo no poço Morpho – ou seja, uma nova camada de rocha reservatório contendo óleo nas profundezas. A constatação caracteriza a terceira descoberta no bloco FZA-M-59, localizado em águas ultraprofundas na costa do Amapá (Margem Equatorial), em lâmina d’água de 2.886 metros.

Segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o achado foi confirmado após a continuidade da avaliação de outros níveis de interesse no solo marinho, dando sequência aos anúncios feitos em agosto e no início de outubro de 2026.

A estatal destacou ainda que a perfuração e a aquisição de dados geológicos no local foram concluídas. A empresa realizará agora o encerramento das operações no poço e deslocará a sonda para a bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.

Assuntos

continue lendo

Foto de notas de dólar americano Economia Dólar sobe a R$ 5,38 por incertezas da política fiscal no Lula 4 A moeda norte-americana acumula alta de 7,90% na semana, depois de a reeleição do petista surpreender o mercado
  1. Instituto prevê impacto fiscal de R$ 40 bilhões com promessas de Lula Estadão Conteúdo · há 4 horas
  2. Drogasil estreia no vôlei enquanto Superliga se prepara para atrair investidores Luciene de Oliveira · há 9 horas
  3. Dólar recua a R$ 5,34 após declaração do presidente do Banco Central dos EUA Estadão Conteúdo · há 1 dia
  4. PF indicia Vorcaro e mais 14 por tentativa de compra do Banco Master pelo BRB Jovem Pan · há 1 dia