Ator e diretor Matheus Sabbá morre aos 30 anos

Formado em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Matheus desenvolveu sua carreira nas artes cênicas, com trabalhos no teatro musical e na ópera

O ator e diretor teatral Matheus Sabbá morreu na quarta-feira, 28, aos 30 anos. A morte do artista amazonense foi confirmada nessa quinta-feira, 29, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM). A causa e as circunstâncias da morte não foram divulgadas.

Formado em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Matheus desenvolveu sua carreira nas artes cênicas, com trabalhos no teatro musical e na ópera.

Ao longo da trajetória, participou de produções do Festival Amazonas de Ópera (FAO), do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc), do Theatro Municipal de São Paulo e do Theatro São Pedro.

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria de Cultura do Amazonas destacou a contribuição do artista para a cena cultural do estado.

“Matheus construiu uma trajetória de talento e dedicação às artes cênicas, sendo uma referência no teatro musical amazonense O artista teve papel relevante nas edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e abrilhantou diversas produções natalinas promovidas pelo estado”, publicou a pasta.

Um dos trabalhos de maior projeção de Matheus foi a direção do musical A Caixa Mágica do Natal, montagem que recebeu reconhecimento no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Ele também trabalhou no cinema, com participação no elenco de O Último Azul (2024), filme estrelado por Rodrigo Santoro.

Matheus Sabbá trabalhou em festivais de música e ópera

Em 2025, o artista integrou a equipe do Femusc como assistente de direção da ópera Madama Butterfly. Já em janeiro de 2026, assumiu a direção de cena de Onheama, ópera de João Guilherme Ripper apresentada no festival.

A montagem deste ano trouxe para o centro da narrativa a personagem indígena Iporangaba, representada como uma guerreira, e abordou questões relacionadas à ancestralidade e à conexão com a natureza.

Em homenagem ao profissional, o Femusc também publicou um comunicado sobre a parceria com Matheus e sua participação nas produções do evento.

“Sua presença e seu trabalho fizeram parte de momentos importantes da nossa trajetória artística, e somos gratos por termos compartilhado esses encontros com ele. Neste momento de tristeza, deixamos nosso carinho e nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de trabalhar e conviver com Matheus”, afirmou a organização.

O sepultamento de Matheus Sabbá será realizado em Manaus, no Amazonas. A família informou que os detalhes da cerimônia serão divulgados posteriormente.