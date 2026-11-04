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Bebê de Sasha ganha presente de R$ 4,7 mil; veja detalhes

Mimo é uma jaqueta infantil de algodão branco com o tradicional monograma GG

Estadão Conteúdo

'Mimo' dado pela Gucci para Sasha e João Lucas
'Mimo' dado pela Gucci para Sasha e João Lucas Reprodução/Instagram

O primeiro filho de Sasha Meneghel e João Lucas já começou a receber presentes antes mesmo de nascer. Entre os itens enviados ao casal está uma peça da Gucci avaliada em aproximadamente R$ 4,7 mil. O músico mostrou o presente nas redes sociais, em uma publicação que reúne registros recentes da família durante a gestação.

O mimo é uma jaqueta infantil de algodão branco com o tradicional monograma GG e detalhes coloridos da grife italiana. Identificada como Baby GG Cotton Jacket, a peça é comercializada por US$ 850, valor equivalente a cerca de R$ 4,7 mil na cotação atual.

Junto com a roupa, o casal recebeu uma carta da marca com uma mensagem em homenagem à nova fase. “Estamos felizes em ver a sua família crescendo. Com amor, amigos da Gucci”, diz o bilhete. Sasha também compartilhou a imagem nos stories e agradeceu à empresa.

Na mesma publicação, João Lucas mostrou momentos ao lado da mulher, incluindo uma fotografia em que aparece beijando a barriga da estilista. Na legenda, resumiu o significado dos últimos acontecimentos: “Muita coisa linda pra guardar no coração”.

Sasha também recebe presente da Polo Ralph Lauren

A Gucci não foi a única marca a enviar um presente para o bebê. Sasha também mostrou um mimo recebido da Polo Ralph Lauren: um macacão de malha com listras vermelhas e verdes, gola e um urso bordado no peito, símbolo conhecido da grife.

O modelo, identificado como Polo Bear Cotton Jersey Rugby, custa aproximadamente R$ 247. Assim como no presente anterior, a peça veio acompanhada de uma mensagem da equipe da marca, que parabenizou o casal pela chegada do bebê e desejou felicidades à família.

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