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Carlos Alberto Nóbrega fará cirurgia para colocar marcapasso, diz esposa

Renata Nóbrega informou na sexta-feira (16) que o humorista estava internado

Estadão Conteúdo

Carlos Alberto de Nóbre e esposa, Renata de Nóbrega
Carlos Alberto de Nóbre e esposa, Renata de Nóbrega Divulgação/Instagram/@calbertonobrega

Carlos Alberto Nóbrega, de 90 anos, deverá passar por uma cirurgia para colocação de marcapasso cardíaco. A informação foi dada neste sábado (17) por sua esposa, a médica Renata Domingues de Nóbrega, à CNN Brasil.

Segundo ela, o procedimento ainda não tem data marcada, mas está previsto para os próximos três dias.

O apresentador está internado na unidade semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com Renata, ele permanece estável, lúcido, orientado e sem complicações.

Na sexta-feira (16), Renata havia informado nas redes sociais que o marido realizava exames para investigar a causa de alguns sintomas.

Na publicação, afirmou que ele estava sendo acompanhado pelas equipes do cardiologista Roberto Kalil Filho e do infectologista David Uip.

Segundo informações do F5, da Folha de S. Paulo, os médicos investigam uma possível infecção pelo vírus Coxsackie.

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