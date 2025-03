Demi Moore é flagrada comendo batatas fritas após Oscar 2025

Cena foi compartilhada por Tallulah Willis, filha da atriz, que postou a imagem com a legenda ‘minha vencedora’

Demi Moore, aos 62 anos, foi flagrada saboreando batatas fritas logo após a consagração de Mikey Madison no Oscar 2025. A cena foi compartilhada por Tallulah Willis, filha da atriz, que postou a imagem com a legenda “Minha vencedora”. Na fotografia, Demi está sentada no chão, segurando seu cachorro no colo. Embora Demi fosse uma das candidatas mais cotadas para levar o prêmio de melhor atriz, a estatueta acabou nas mãos de Mikey Madison, que estrelou o filme “Anora”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias