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Dulce Maria e elenco de ‘Rebelde Brasil’ lamentam morte de Lua Blanco

A atriz morreu neste dominog (19) aos 39 anos depois de fazer tratamento contra câncer

Estadão Conteúdo

Lua Blanco
Lua Blanco interpretou Roberta na versão brasileira da novela mexicana Reprodução/Instagram

A atriz mexicana Dulce María e integrantes do elenco da versão brasileira da novela Rebelde, da TV Record, lamentaram a morte de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos neste domingo (18). A atriz fazia um tratamento contra um câncer.

Lua interpretou a personagem Roberta na novela – mesma personagem vivida por Dulce na versão original. A mexicana relembrou a ocasião em que as duas gravaram cenas juntas.

“Completamente em choque”, escreveu Dulce em um story no Instagram. “Peço a Deus que dê força e resignação aos seus familiares, amigos e fãs. Envio um abraço com todo o meu carinho Voa alto, Lua bonita.”

Sophia Abrahão, que interpretou a personagem Alice na novela, fez uma publicação na rede social relembrando a trajetória ao lado de Lua. “Foram tantos anos dividindo uma história, tantos momentos, tantas risadas, tantos desafios… Crescemos juntas em meio a tudo aquilo e vivemos coisas que vão estar para sempre guardadas em um lugar muito especial da minha memória e do meu coração”, escreveu.

Micael Borges, que interpretou o personagem Pedro, gravou um vídeo em que falou sobre “gratidão” aos momentos vividos com Lua e desejou condolências aos familiares. “Todo o meu respeito, carinho e amor”, disse.

Arthur Aguiar, que viveu Diego, par romântico da personagem da atriz na novela, compartilhou um registro da última vez em que se encontrou com Lua. “Que bom que ainda tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram”, escreveu

Além deles, Rebelde também foi protagonizada por Mel Fronckowiak e Chay Suede. A novela marcou uma geração entre 2011 e 2012.

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