Eliana revela que viveu relacionamento abusivo e faz alerta: ‘Tem que tomar cuidado’

Comunicadora explicou que um antigo companheiro (que ela não identificou) costumava se desculpar, mas não mudava as próprias atitudes

A apresentadora Eliana revelou ter vivido um relacionamento abusivo marcado pelo ciúme excessivo e pelo controle. O relato foi feito durante o Saia Justa, do GNT, exibido nesta quarta-feira, 14, em uma conversa sobre comportamentos que podem indicar problemas em uma relação amorosa.

Ao relembrar a experiência, a comunicadora explicou que um antigo companheiro (que ela não identificou) costumava se desculpar, mas não mudava as próprias atitudes. Ela também alertou para situações em que o controle é confundido com demonstrações de cuidado.

“Controle, pra mim, é red flag. Controle diário, por horas. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece cuidado, mas é controle mesmo”, afirmou.

Em seguida, Eliana contou que reconheceu os sinais de uma relação abusiva ao olhar para o que viveu. “Eu vivi um relacionamento muito abusivo nesse lugar do ciúme por um tempo na minha vida”, disse.

A apresentadora também refletiu sobre os conselhos que recebeu de pessoas próximas durante aquele período. Segundo ela, ter dado ouvidos aos alertas poderia ter evitado parte do sofrimento que enfrentou.

“Certamente eu teria passado essa etapa, não teria ficado com essa pessoa e não teria sofrido o que eu sofri no final”, declarou.

Eliana diferencia segunda chance de tolerar comportamentos abusivos

Durante a conversa, Eliana ressaltou que pedir desculpas não é suficiente quando não há mudança de comportamento. Para ela, é importante distinguir a disposição de dar uma nova oportunidade a alguém de ignorar atitudes prejudiciais.

“Pedia desculpa, mas não mudava as atitudes, entendeu?”, contou sobre o ex-companheiro.

A apresentadora também defendeu a união feminina como uma forma de compartilhar experiências e ajudar outras mulheres a reconhecer possíveis sinais de alerta. Nesse sentido, sugeriu que conversar com antigas parceiras de alguém pode trazer informações relevantes antes ou durante um relacionamento.

“Então, quando a gente fala em união feminina, fico pensando no quanto isso também pode ser potente nesse sentido”, afirmou.

Eliana ponderou que essa troca depende da disposição da outra pessoa em compartilhar sua experiência, mas pode ajudar a identificar comportamentos que merecem atenção.

Ao abordar as chamadas green flags, expressão usada para identificar sinais positivos em um relacionamento, ela destacou a liberdade para agir naturalmente, sem receio da reação do parceiro.

“Quando eu me sinto livre, pra ser eu mesma, sem pisar em ovos.. sou eu, e a pessoa me aceita do jeitinho que eu sou. Isso pra mim é uma bandeira verde numa relação. Quando eu me sinto livre nesse lugar, é uma paz de espírito”, concluiu.