Ex-apresentadora do TV Fama, Janaína Barbosa morre aos 48 anos
A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu nessa terça-feira (3), aos 48 anos, conhecida por sua passagem pelo programa TV Fama, da RedeTV!. A causa da morte não foi divulgada pela família.
Janaína ganhou projeção nacional durante os anos 2000, quando integrou a equipe do TV Fama, ao lado do jornalista Nelson Rubens. O programa, voltado para notícias sobre celebridades e bastidores do entretenimento, foi um dos principais trabalhos da apresentadora na televisão.
Além da carreira como apresentadora, Janaína também atuou como atriz. Em 2008, integrou o elenco da série Casos e Acasos, exibida pela TV Globo.
Na vida pessoal, a artista teve um relacionamento com Otávio Mesquita, com quem foi casada por cerca de três anos, entre idas e vindas. Anos depois, em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia.
Da união com Felipe, nasceram dois filhos, Bernardo, em 2011, e o caçula, em 2017.
Nos últimos anos, Janaína estava afastada da televisão e mantinha uma vida mais reservada, dedicada à família.
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