Filha de Netinho se despede do pai: ‘Te amo pra sempre’

Um dos nomes que ajudaram a popularizar o axé music no Brasil, cantor tratava um linfoma não Hodgkin

A médica Bruna Trindade Andrade, filha do cantor Netinho, publicou uma homenagem ao pai em seu perfil no Instagram. O cantor morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, em Salvador, na Bahia, onde estava internado.

Na publicação, Bruna divulgou uma foto de quando era criança. Na imagem, ela está no colo do pai, que segura um microfone em sua direção. “Te amo para sempre”, escreveu ela na legenda.

Um dos nomes que ajudaram a popularizar o axé music no Brasil, Netinho tratava um linfoma não Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático. A morte foi confirmada pela equipe do artista em suas redes sociais.

“É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos”, dizia o post.

Bruna, de 29 anos, é a única filha do artista. Ela é fruto do casamento do cantor com a jornalista Mariana Trindade, e é médica residente em Ortopedia na Bahia, onde vive.

Netinho compartilhava registros esporádicos ao lado da filha nas redes sociais, sempre se declarando orgulhoso de Bruna. “Minha amada filha, hoje médica ortopedista, que me orgulha demais. Te amo infinitamente e incondicionalmente. Tenha em mim, além de seu pai, um amigo fiel que estará junto a você em tudo o que você quiser viver”, escreveu ele em fevereiro de 2025.