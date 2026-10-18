Lua Blanco, a Roberta da novela ‘Rebelde Brasil’, morre aos 39 anos

Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses

A informação foi confirmada por familiares da artista em uma nota conjunta publicada no Instagram

Lua Blanco, atriz que ficou conhecida por interpretar a personagem Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, da TV Record, morreu neste domingo (18), aos 39 anos.

A informação foi confirmada por familiares da artista em uma nota conjunta publicada no Instagram. Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna”, escreveu Daniel. Nas redes sociais, Lua não chegou a falar sobre o diagnóstico.

Lua marcou uma geração com seu papel em Rebelde, que estrelou ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede, entre 2011 e 2012. Na versão original do sucesso mexicano, a personagem Roberta foi interpretada pela atriz Dulce María.

Lua também colecionou participações em programas da Rede Globo. Ela chegou a integrar o elenco de Malhação, Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.

Além de atriz, Lua também investiu na carreira como cantora. Ao todo, ela lançou dois álbuns: Mão no Sonho, de 2016, e Órbita, de 2023.