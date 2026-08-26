JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h00 - 22h30
Famosos

O que se sabe sobre a situação do influenciador Lito Sousa?

A esposa do piloto anunciou na última semana que ele foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

Jovem Pan

Influenciador de aviação Lito Sousa
Influenciador de aviação Lito Sousa Reprodução / Redes Sociais

A esposa do influenciador Lito Sousa, Mila Seidl, informou na sexta-feira (21) que ele foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, grave e de rápida progressão. Desde a divulgação da situação do piloto, a família busca acesso a tratamentos experimentais.

A família tenta obter o chamado uso compassivo, que pode permitir o acesso a medicamentos ainda em fase de pesquisa em determinadas situações.

Uma das alternativas procuradas é o remédio experimental ION717, da farmacêutica Ionis. Segundo a família, o estudo está fechado para novos participantes e o medicamento não está disponível, no momento, por uso compassivo.

A família também procurou pesquisadores ligados ao Broad Institute, de Harvard e do MIT. Segundo Mila, Lito participou de uma entrevista com responsáveis por uma das pesquisas.

Na terça-feira (25), o Ministério da Saúde informou ter entrado em contato com pesquisadores nos Estados Unidos para avaliar possibilidades de participação do piloto em estudos experimentais. O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) também enviou ofícios a órgãos do governo federal pedindo apoio.

Lito publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo gravado no dia em que recebeu o diagnóstico da doença. Na gravação, o influenciador disse manter a esperança e citou um jogo do Palmeiras.

“O jogo só acaba quando termina. Já vi o Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar”, declarou.

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)

A DCJ pode causar perda progressiva de funções cognitivas, alterações de comportamento, dificuldades de movimento e outros sintomas neurológicos. A evolução costuma ocorrer de forma rápida.

A doença é rara e tem incidência estimada em aproximadamente um a dois casos por milhão de pessoas por ano. Atualmente, não há tratamento eficaz estabelecido para a condição.

Os medicamentos experimentais procurados pela família ainda estão em fase de pesquisa e não têm eficácia comprovada contra a DCJ. O acesso depende dos critérios dos estudos, das empresas responsáveis e das autoridades regulatórias.

Assuntos

continue lendo

Influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Música Famosos De mecânico a influencer de aviação: quem é Lito Sousa, diagnosticado com doença rara? Começou a fazer carreira nas redes sociais ainda em 2010, quando lançou seu canal no Youtube, que hoje conta com mais de 3,6 milhões de inscritos
  1. Morre ator que interpretou clássicos de terror, como ‘It’ AFP · há 5 horas
  2. ‘Jogo só acaba quando termina’: Lito posta vídeo do dia em que recebeu diagnóstico Jovem Pan · há 5 horas
  3. Dolly Parton estava internada há quatro dias antes de morrer, diz site Estadão Conteúdo · há 20 horas
  4. Morre aos 80 anos Dolly Parton, lenda da música country americana AFP · há 1 dia