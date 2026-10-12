Russell Brand comparece ao início de seu julgamento por estupro no Reino Unido

Ator e comediante responde a sete acusações de crimes sexuais envolvendo seis mulheres

O apresentador se declarou inocente de todas as acusações

O comediante e ator britânico Russell Brand chegou, nesta segunda-feira (12), a um tribunal de Londres para o início de seu julgamento por múltiplas acusações de estupro e agressão sexual.

Outrora uma figura de esquerda e um comediante que alcançou a fama como apresentador de televisão e rádio, Brand se reinventou como um guru conservador para milhões de seguidores nas redes sociais.

Brand, de 51 anos, chegou ao Tribunal Penal de Southwark, na capital britânica, acompanhado de sua esposa, Laura, vestindo um terno cinza e óculos escuros.

Ele responde a sete acusações de crimes sexuais envolvendo seis mulheres, supostamente cometidos entre 1999 e 2009.

No entanto, o apresentador se declarou inocente de todas as acusações: três de estupro, três de agressão sexual e uma de abuso sexual.

Brand sentou-se no banco dos réus no tribunal do centro de Londres, onde o espaço reservado à imprensa estava lotado, constatou um jornalista da AFP. No entanto, o ex-marido de Katy Perry não falou durante a audiência.

A seleção do júri começou nesta segunda-feira, quando o juiz Joel Bennathan descartou alguns possíveis jurados que afirmaram ter assistido a um documentário de 2023 ou lido uma reportagem que faziam parte de uma investigação conjunta sobre Brand, realizada pelo canal de televisão britânico Channel Four e pelo jornal The Times.

O magistrado disse aos jurados que esperava que já tivessem ouvido falar de Brand pela televisão, mas pediu que não fizessem pesquisas na internet.

Embora a previsão seja de que o julgamento dure cerca de seis semanas, ele poderá se estender até dezembro.

Russell Brand, nascido em 1975 em Essex, a leste de Londres, tem milhões de seguidores no YouTube, no X e no Instagram, onde compartilha regularmente ideias antissistema e teorias da conspiração.

O artista começou sua carreira como comediante de stand-up ainda na adolescência e ficou conhecido por seu humor provocador, antes de se tornar ator de cinema e televisão.