Além de Daniel, relembre outros artistas que peregrinaram até Aparecida

Aos 58 anos de idade, cabtor percorreu cerca de 300 km do chamado Caminho da Fé usando uma bicicleta

Daniel chamou atenção ao longo desta semana ao surgir em registros de redes sociais fazendo uma peregrinação rumo à cidade de Aparecida

O cantor Daniel chamou atenção ao longo desta semana ao surgir em registros de redes sociais fazendo uma peregrinação rumo à cidade de Aparecida, em São Paulo – na próxima segunda-feira (12) será celebrado o feriado de Nossa Senhora de Aparecida.

Aos 58 anos de idade, ele percorreu cerca de 300 km do chamado Caminho da Fé usando uma bicicleta e interagiu com diversos fãs ao longo do caminho.

Confira abaixo outros artistas que também fizeram peregrinações semelhantes rumo à cidade de Aparecida.

MC Gui peregrina até Aparecida

O cantor MC Gui está na reta final de sua peregrinação neste domingo, 11. A ideia é chegar ao santuário na segunda-feira, 12 de outubro.

Em seu perfil no Instagram, ele tem compartilhado diversos momentos da caminhada. Neste sábado, 10, ele acordou num hotel próximo à estrada à altura de Taubaté e retomou o caminho.

MC Gui tem compartilhado seu contato com outros romeiros. “Cada passo, cada lágrima e cada sacrifício carregam uma história que só Deus conhece. E é impossível não se emocionar ao testemunhar demonstrações de fé tão genuínas”, refletiu.

Marcos Mion

Em dezembro de 2021, cerca de três meses após ter sido contratado pela Globo depois de uma longa passagem pela Record, Marcos Mion fez uma peregrinação de uma cidade de Minas Gerais até o município de Aparecida.

“Eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida para a Globo. ‘Mãezinha’ cuidou, abençoou e eu aguentei o processo. Aconteceu! Agora é hora de agradecer. 110 km a pé, a maioria na subida, em estrada de terra Muita gratidão no coração!”, explicou, à época, alegando ter feito o percurso em três dias.

Klara Castanho

A atriz partiu de Paraisópolis (MG) no dia 4 de janeiro de 2023 e chegou à Basílica de Nossa Senhora de Aparecida no dia 8, percorrendo cerca de 130 km ao lado de um tio e amigos. Ela afirmou se tratar de uma “experiência intensa e transformadora”

“Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio”, comentou na ocasião.

Renato Aragão em Aparecida

Renato Aragão, o eterno Didi Mocó de Os Trapalhões, fez uma longa caminhada em direção à cidade de Aparecida carregando uma imagem de Nossa Senhora em outubro de 1999. Ele começou a caminhada na rodovia Dutra, em São Paulo, na tarde do dia 17 e chegou à cidade no dia 24, percorrendo cerca de 150 km.

A principal motivação do humorista era a quantidade de doações recebidas pela campanha Criança Esperança, que arrecada dinheiro para organizações e iniciativas que amparam crianças carentes, promovida pela TV Globo, da qual era embaixador.

A peregrinação de Dodô até Aparecida

Conhecido por integrar o grupo de pagode Pixote , Dodô fez a peregrinação entre os dias 4 e 8 de outubro de 2021, com dois blocos diários de cerca de 20 km de caminhada cada.

“Tudo foi mágico. As pessoas iam até mim para poder dar abraço, apoio, levar água. São pessoas que foram fazendo isso, deixando meu coração mais confortado. Eu fui sentindo essa energia do povo. Quando cheguei na Aparecida eu desabei e não teve como. Uma sensação…”, relatou ao Encontro com Fátima Bernardes, na ocasião.