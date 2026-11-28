O instituto prevê 50 a 100 milímetros de chuva por dia e alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) um alerta de perigo de chuvas intensas para áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta laranja de acumulado de chuva vale para o domingo (29).

A previsão, segundo o Inmet, é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. O alerta aponta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

O alerta abrange as regiões de São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Campinas, oeste de Minas Gerais, sul/sudoeste de Minas Gerais, Ribeirão Preto, Araraquara, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Piracicaba, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Campo das Vertentes, Região Macro Metropolitana Paulista, Zona da Mata e Araçatuba.