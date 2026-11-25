Quem é Jennifer Barreto, a primeira mãe a ganhar o Miss Universo?

A psicóloga e assistente social conquistou a sexta vitória de Porto Rico no concurso

A porto-riquenha Jeniffer Barreto, 27 anos, foi coroada na terça-feira (24) a Miss Universo 2026. Ela superou 115 candidatas e se tornou a primeira mãe e mulher casada a vencer o concurso. Em 2023, a organização da competição suspendeu a restrição de só mulheres solteiras e sem filhos estarem aptas a participar.

Essa é a 75ª edição do Miss Universo. O concurso foi realizado no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan, em Porto Rico. Além de Barreto, outras dez mulheres com filhos participaram da competição.

Barreto também conquistou a sexta vitória para Porto Rico no Miss Universo.

Ela nasceu em Mayagüez, em Porto Rico. É psicóloga e assistente social. Casada com o sargento do Exército dos Estados Unidos Yan C. Barreto, tem uma filha de sete anos chamada Penélope.

Em 2021, ingressou no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No órgão, trabalhou no suporte a famílias afetadas por violência doméstica e abuso infantil. Depois, migrou para a equipe que avalia as necessidades de segmentos militares com a finalidade de prevenir comportamentos prejudiciais.

Começou a participar de concursos de beleza em 2026, quando disputou o Miss Universo Porto Rico. Ela venceu a disputa e também sagrou-se a primeira mulher casada e a segunda mãe a conquistar a coroa.