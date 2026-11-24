Autor e roteirista será responsável pelo desenvolvimento de novas séries, documentários e filmes sobre crimes reais; parceria reforça investimento do Prime Video no true crime brasileiro

O sucesso de Tremembé abriu novos caminhos para Ulisses Campbell. O Amazon MGM Studios anunciou nesta terça-feira (24) um acordo de exclusividade com o jornalista e escritor, um dos principais nomes do true crime brasileiro. A parceria prevê o desenvolvimento de séries, documentários e filmes, com Campbell atuando como criador, roteirista, diretor, produtor executivo e consultor dos projetos.

Autor de cinco livros best-sellers sobre crimes que marcaram a história do Brasil, Ulisses Campbell ganhou ainda mais projeção com Tremembé, produção Original Prime Video que se tornou o título brasileiro Original mais assistido da plataforma no país.

O roteirista participou da primeira temporada da série e também está envolvido na sequência, que tem previsão de estreia para 2027. Com o novo contrato, o Amazon MGM Studios amplia a parceria com o profissional e aposta em novas histórias inspiradas em crimes reais que marcaram a sociedade brasileira.

Em comunicado, Campbell destacou o potencial do gênero no país e a importância de transformar acontecimentos reais em produções audiovisuais.

“Acredito que o true crime brasileiro mal arranhou a superfície de todo o seu potencial. Nosso país abriga histórias extraordinárias, muitas das quais são mais estranhas que a ficção”, afirmou.

O escritor também ressaltou que essas narrativas ajudam a compreender diferentes aspectos da história nacional, como costumes, preconceitos, desigualdades e transformações sociais.

“A história do Brasil também é contada por meio de seus crimes. Muitos desses casos refletem os costumes, os preconceitos, as desigualdades e as transformações sociais de sua época. Quando as adaptações para as telas revisitam esses acontecimentos, elas também criam um registro histórico e ajudam a preservar a nossa memória coletiva. É por isso que vejo o true crime como uma lente para entender quem somos e como chegamos até aqui”, completou.

Julia Priolli, Head Criativa de Originais Brasileiros do Amazon MGM Studios, também comentou a parceria e destacou a capacidade do roteirista de transformar acontecimentos reais em histórias que conquistam o público.

“Ulisses tem uma habilidade rara de contar essas histórias com responsabilidade, profundidade e ambição artística, e Tremembé mostrou a força com que elas se conectam com o público”, declarou.

A executiva ainda afirmou que a chegada de Campbell representa um passo importante para o gênero dentro da programação brasileira da plataforma. “Com a chegada de Ulisses, o true crime se torna um pilar fundamental da nossa programação brasileira, e mal podemos esperar para levar a próxima leva dessas histórias para as telas”, acrescentou.

Para Campbell, o acordo representa um dos momentos mais importantes de sua trajetória profissional. “Assinar este acordo com o Amazon MGM Studios é um dos marcos mais importantes da minha carreira. O sucesso de Tremembé prova que existe um apetite enorme por essas histórias quando elas são contadas com profundidade e qualidade”, concluiu.