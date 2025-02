Brasil é nomeado país de honra de evento do Festival de Cannes 2025

A participação do Brasil no Marché du Film, o maior mercado e encontro internacional de filmes e profissionais do cinema, acontecerá de 13 a 21 de maio durante a 78º edição do festival francêsa

ALEXANDRA FLEURANTIN (MARCHE DU FILM) Cannes será realizado entre os dias 13 e 21 de maio



O Brasil foi escolhido como país de honra no Marché du Film, que acontece durante o Festival de Cannes em 2025. Este evento, que se realizará entre os dias 13 e 21 de maio, marca uma data significativa, pois coincide com a celebração de 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França. A programação brasileira no festival incluirá uma variedade de mostras de filmes e documentários, além de eventos voltados para networking e apresentações de projetos de coprodução. O Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Paris, está organizando essa participação.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, enfatizou a importância da colaboração entre Brasil e França nas indústrias criativas, destacando como essa relação fortalece os laços culturais entre os dois países. O evento promete ser uma vitrine para o cinema brasileiro, apresentando obras e talentos locais ao público internacional. O Festival de Cannes, que ocorrerá de 13 a 24 de maio na Riviera Francesa, é um dos mais prestigiados do mundo, atraindo cineastas, críticos e amantes do cinema de diversas partes do globo. A presença do Brasil como país de honra é uma oportunidade única para promover a riqueza e a diversidade da produção cinematográfica nacional.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA