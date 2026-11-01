JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Especial 2º Turno das Eleições 2026: Apuração e Resultados em Tempo Real | 16h30 - 22h30
TV e Cinema

Diretor de cinema atira em si mesmo acidentalmente e é internado nos EUA

Michael Mann, de 83 anos, sofreu o que foi descrito como um ferimento superficial, e deve receber alta neste domingo (1º)

Estadão Conteúdo

Diretor de cinema nos EUA Michael Mann
Diretor de cinema nos EUA Michael Mann Foto: Etienne LAURENT / AFP

O cineasta Michael Mann feriu-se acidentalmente em um estande de tiro no sábado (31) em Los Angeles. Ele foi levado a um hospital e deve receber alta neste domingo (1º) informou seu assessor à agência The Associated Press.

Mann sofreu o que foi descrito como um ferimento superficial depois que uma arma disparou acidentalmente enquanto estava no coldre.

O cineasta de 83 anos por trás de clássicos do crime como Fogo Contra Fogo, Colateral e Profissão: Ladrão é um praticante experiente de tiro ao alvo há décadas, e o acidente aconteceu em um estande de tiro credenciado.

Mann continua bastante ativo em Hollywood aos seus 80 anos. Recentemente, ele dirigiu o filme Ferrari, com Adam Driver, e está desenvolvendo uma sequência de Fogo Contra Fogo, cujas filmagens devem começar no início do próximo ano.

Assuntos

continue lendo

Capitólio dos estados unidos Mundo Eleição nos Estados Unidos define futuro de Trump nesta terça-feira Votação de meio de mandato elege Câmara e 1/3 do Senado
  1. Morre Patrick Stewart aos 86 anos, ator de ‘Jornada nas Estrelas’ e ‘X-Men’ Jovem Pan · há 3 dias
  2. Sasha Meneghel emociona fãs ao anunciar primeira gravidez Jovem Pan · há 3 dias
  3. ‘Aquele Sobre Matthew Perry’ é um mergulho sobre fama, vício e solidão Victória Xavier · há 3 dias
  4. Dom de Iludir: qual é a história da nova série da Netflix? Victória Xavier · há 4 dias