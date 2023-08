Emílio Dantas revela que recebeu ameaças de morte por personagem em ‘Vai na Fé’

Ator deu vida ao vilão Theo na novela das 19h da Globo que terminou nesta sexta

Divulgação/ TV Globo Emílio Dantas deu vida a Theo, um empresário abusador e perseguidor da protagonista



O ator Emílio Dantas participou do programa ‘Encontro‘, da TV Globo, nesta sexta-feira, 11, como parte das despedidas da novela ‘Vai Na Fé‘, que teve seu último capítulo hoje. O ator viveu o vilão Theo e fez seu trabalho tão bem que até recebeu ameaças. “Hoje a gente vive a era da ameaça. Você não apanha mais na rua, mas você é ameaçado na internet o tempo inteiro. Eu tenho uma coleção de ameaças, do tipo ‘nossa, eu bateria. Se eu encontrar na rua eu bato. Se eu vejo, apanha'”, disse em conversa com Patrícia Poeta. Casos semelhantes aconteceram com outros atores como Regiane Alves, quando interpretava Dóris em Mulheres Apaixonadas – novela que está sendo reprisada nas tardes da emissora.

Também participando do programa, o ator Samuel de Assis que interpretou Ben, disse que até seu pai achava que Emílio era uma pessoa má pelo seu personagem. “Fui para o Nordeste agora que acabaram as gravações, e assisti à novela com meus pais, minha madrasta, minhas irmãs. A gente estava conversando e, a primeira coisa que meu pai falou foi: ‘Rapaz, esse Theo aí é… Não dá, não’. E eu falei: ‘É, pai’. E ele falou: ‘E esse moço aí?’. E eu: ‘Quem? O Emílio?’. Aí eu fiz um vídeo e mandei um vídeo pro Emílio, e ele assim: ‘Muito bom seu trabalho'”, afirmou o ator.