Marvel confirma passagem de “Vingadores: Doutor Destino” pelo Brasil

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) durante uma transmissão especial da Marvel; São Paulo está entre as cidades escolhidas para receber a turnê mundial do aguardado filme.

Os fãs da Marvel têm mais um motivo para comemorar! O estúdio confirmou nesta quinta-feira (5) que São Paulo, no Brasil, será uma das paradas da turnê mundial de divulgação de “Vingadores: Doutor Destino”, próximo grande filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A novidade foi revelada durante uma transmissão ao vivo promovida pela Marvel, que apresentou gradualmente as cidades que receberão a turnê promocional. Depois de Las Vegas, nos Estados Unidos, a capital paulista apareceu entre os destinos confirmados, colocando o Brasil no roteiro internacional de um dos lançamentos mais aguardados do cinema em 2026.

A expectativa é que a passagem pelo país aconteça durante a CCXP26, especialmente no dia 3 de dezembro, quando será realizado o Marvel Day. O evento terá programação dedicada ao estúdio e contará com um painel especial de “Vingadores: Doutor Destino”.