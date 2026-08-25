Novo Homem-Aranha supera Vingadores e se torna maior bilheteria da Sony no Brasil

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” acaba de alcançar uma marca histórica nos cinemas brasileiros. O novo filme do herói da Marvel já levou mais de 15 milhões de espectadores às salas de cinema e ultrapassou a marca de R$ 344 milhões em arrecadação no Brasil, segundo dados do Filme B.

Com o resultado, o longa se tornou a maior bilheteria da Sony Pictures no país, além de assumir o posto de filme live-action de maior arrecadação da história do Brasil. A produção superou “Vingadores: Ultimato”, que havia arrecadado mais de R$ 338 milhões desde seu lançamento, em 2019.

O desempenho de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” também consolida o sucesso da nova fase do personagem nos cinemas. Antes mesmo de atingir a marca atual, o filme já havia registrado a maior abertura de todos os tempos no mercado brasileiro, demonstrando a força da franquia entre o público nacional.

No filme, Peter Parker retorna à rotina de combate ao crime em tempo integral como Homem-Aranha, mas encontra um mundo que não se lembra mais de sua existência. Enquanto lida com as consequências de seu isolamento e observa antigos amigos seguirem suas vidas sem ele, o herói passa por uma transformação que pode mudar completamente sua trajetória.

A situação fica ainda mais complicada quando uma nova ameaça surge e coloca em risco a cidade e as pessoas que Peter ama. O inimigo, porém, representa um desafio diferente: trata-se de uma ameaça poderosa que ninguém consegue sequer enxergar.

A produção é dirigida por Destin Daniel Cretton, com roteiro de Chris McKenna e Erik Sommers, e é baseada nos personagens dos quadrinhos da Marvel criados por Stan Lee e Steve Ditko.

A marca alcançada por “Homem-Aranha: Um Novo Dia” coloca o longa entre os maiores fenômenos de bilheteria já registrados no país. Além de superar uma das maiores produções da história do cinema, o filme reforça a popularidade do personagem entre o público brasileiro.

Com mais de 15 milhões de ingressos vendidos, o longa não apenas se tornou um novo recordista da Sony Pictures no Brasil, como também estabeleceu um novo parâmetro para as produções de super-heróis nas bilheterias nacionais.