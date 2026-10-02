Sony compra direitos de ‘Buddy’, terror polêmico que transformou um unicórnio em pesadelo

Filme inspirado na estética dos programas infantis dos anos 1990 virou assunto nos Estados Unidos após famílias levarem crianças para sessões sem saber que se tratava de um terror

Um unicórnio laranja sorridente, músicas infantis e uma estética que parece saída diretamente de um programa de televisão dos anos 1990. À primeira vista, Buddy poderia facilmente ser confundido com uma produção voltada para crianças. O problema é que, por trás das cores vibrantes e do mascote aparentemente adorável, existe um filme de terror violento que chegou a provocar pânico em algumas famílias nos cinemas dos Estados Unidos.

Agora, o longa ganhou um novo capítulo: a **Sony Pictures Worldwide Acquisitions adquiriu os direitos internacionais de **Buddy em um acordo de sete dígitos. A negociação coloca o estúdio responsável pela distribuição internacional do filme e pode abrir caminho para seu lançamento em outros mercados.

Dirigido e coescrito por Casper Kelly, conhecido por Too Many Cooks, o filme mistura terror e comédia sombria com uma estética propositalmente nostálgica. A história acompanha os bastidores de um fictício programa infantil dos anos 1990 chamado It’s Buddy!, comandado por Buddy, um enorme unicórnio laranja dublado por Keegan-Michael Key.

No começo, tudo parece inofensivo. Crianças cantam, brincam e participam de um universo colorido ao lado do mascote. A inspiração visual lembra programas infantis que fizeram sucesso nos anos 1990, justamente para criar uma sensação de familiaridade.

Só que a fantasia começa a desmoronar quando uma das crianças decide que não quer mais participar das atividades do programa.

A partir daí, o simpático Buddy revela seu lado sombrio. As crianças acabam presas naquele universo e precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto descobrem que o personagem aparentemente amigável esconde uma natureza extremamente violenta.

A polêmica surgiu justamente porque a estética de Buddy brinca com a aparência de um programa infantil.

Durante a exibição nos cinemas americanos, alguns pais teriam levado crianças pequenas para assistir ao filme acreditando que se tratava de uma produção familiar. A surpresa veio quando perceberam que estavam diante de um terror com classificação R nos Estados Unidos, voltado para o público adulto.

Relatos sobre famílias deixando as salas, crianças chorando e espectadores surpresos começaram a circular, transformando a situação em um dos assuntos mais comentados em torno do longa.

A confusão, porém, faz parte da própria proposta de Buddy. O filme usa deliberadamente a estética de programas infantis para criar um contraste com o horror. O enorme unicórnio laranja e o cenário colorido funcionam justamente como uma espécie de armadilha visual.

A produção brinca com uma ideia simples: e se aquele personagem infantil que parece completamente inofensivo escondesse algo muito mais perturbador?

Buddy começa como um mascote carismático, mas sua verdadeira personalidade transforma o universo aparentemente alegre em um cenário de perseguição e violência. A história acompanha crianças tentando sobreviver enquanto descobrem as regras daquele mundo.

O elenco ainda conta com nomes conhecidos como Cristin Milioti, Topher Grace, Delaney Quinn, Michael Shannon, Patton Oswalt e Keegan-Michael Key.

Apesar da controvérsia, Buddy não ficou conhecido apenas pela reação das famílias. O filme também chamou atenção em festivais e teve uma passagem positiva pela crítica.

A produção estreou no Festival de Sundance de 2026 e posteriormente chegou aos cinemas norte-americanos. Com um orçamento estimado em cerca de US$ 5 milhões, o longa já teria arrecadado aproximadamente US$ 26,5 milhões nos Estados Unidos, ultrapassando em várias vezes o valor investido na produção.

O resultado chamou a atenção de diferentes distribuidores e acabou levando a Sony a adquirir os direitos internacionais em uma negociação de sete dígitos.

Ainda não há uma data confirmada para o lançamento de Buddy no Brasil.