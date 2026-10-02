Por trás do terror: diretor do Halloween Horror Nights revela como nascem os personagens

Ramón Paradoa conta que criação do evento começa 18 meses antes e revela seus destaques do HHN 35, que celebra 35 anos de eventos

Quem visita o Halloween Horror Nights pode até pensar que os monstros, personagens e casas de terror simplesmente surgem nos corredores da Universal Studios. Mas, por trás de cada susto, existe um longo processo criativo que começa muito antes de o público sequer saber o que está por vir.

Em entrevista, Ramón Paradoa, diretor de show do Halloween Horror Nights e uma das mentes criativas por trás do evento, revelou detalhes dos bastidores da criação e contou que a produção de uma nova edição começa aproximadamente 18 meses antes.

Segundo ele, tudo começa com uma grande reunião da equipe criativa. Diretores de show, designers de cinema, designers de personagens e outros profissionais se encontram para colocar ideias na mesa. “Todos nós nos reunimos em uma sala grande e colocamos as ideias na mesa”, explicou.

O processo dura cerca de uma semana. A cada dia, as propostas são desenvolvidas e a equipe começa a selecionar aquelas que mais chamam atenção. “Começamos a reduzir a lista até chegar às dez ideias favoritas, aquelas pelas quais estamos realmente apaixonados”, contou Paradoa.

Depois dessa primeira seleção, o trabalho fica ainda mais detalhado. Diretor de show e designer se unem para desenvolver a história, os personagens e todos os elementos da experiência. “É realmente a hora de um diretor de show e um designer se unirem para desenvolver a história, os personagens e pensar em todos os detalhes da experiência, do começo ao fim”, afirmou.

Um exemplo desse processo é Downtown Clown Town, uma das zonas de terror do HHN 35. “Os primeiros passos são realmente pensar em ideias: quais são algumas histórias e personagens em um ambiente único que podemos explorar no Halloween Horror Nights?”, explicou.

E se o público ainda está descobrindo os mistérios da edição de 2026, a Universal já está pensando no próximo ano. Paradoa revelou que a preparação atualmente funciona em paralelo. “É um processo de 18 meses. A cada ano começamos mais cedo e mais cedo, por causa das demandas do evento, que realmente cresce e se torna cada vez maior”, disse.

A dimensão do HHN 35 tornou o desafio ainda maior. “Este ano, em particular, nosso aniversário de 35 anos é maior do que qualquer outro ano na história do nosso evento”, destacou.

Isso também significa que a equipe já está trabalhando na edição de 2027. “Temos muitas equipes trabalhando ativamente para o próximo ano”, revelou. Segundo ele, enquanto uma parte dos profissionais trabalha no evento atual, outra já começa a conceber o que vem pela frente. “Estamos trabalhando neste ano e, simultaneamente, começamos a pensar no próximo.”

“É um trem louco, sem brincadeira, mas nós adoramos fazer parte disso e é muito divertido”, brincou o diretor.

Questionado sobre sua atração favorita desta edição, Paradoa admitiu que a escolha não é nada fácil. “Meu Deus, isso é tão difícil. É muito difícil escolher um favorito”, afirmou.

Como fã do Halloween Horror Nights, ele destacou Jack and Oddfellow: Chaos and Control, experiência que considera especialmente importante dentro da edição comemorativa.

“Como fã do HHN, porque eu sou um fã primeiro, Jack and Oddfellow: Chaos and Control é uma experiência muito especial. É a história que está no centro deste evento inteiro este ano”, explicou.

Jack e Oddfellow são os grandes ícones do HHN 35 e, para Paradoa, acompanhar a história dos personagens ganhando vida por meio de uma Haunted House é uma das partes mais especiais da experiência.

“Esses dois personagens são os ícones do HHN 35, então é muito legal poder ver a história deles se tornar realidade através de uma maravilhosa Haunted House”, afirmou.

O diretor também destacou Cyberglória, que aposta em uma experiência com atmosfera mais clássica do Halloween Horror Nights. “É uma Haunted House maravilhosa, com aquele estilo mais antigo do HHN e sustos difíceis”, comentou.

Entre as atrações inspiradas em grandes produções do cinema, Paradoa ainda citou Hellraiser e Sinners. “São recriações lindas de filmes icônicos”, disse.

Para ele, justamente a variedade é um dos grandes diferenciais da edição comemorativa. “Tem algo para todos, então é difícil escolher um favorito. Mas realmente é um ano completo.”

Com 35 anos de história, o Halloween Horror Nights chega a uma edição especial e grandiosa. E, enquanto os visitantes encaram os monstros, casas e zonas de terror de 2026, a equipe criativa da Universal já está trabalhando para descobrir quais personagens, histórias e pesadelos vão ganhar vida no próximo capítulo.