Paramount+ está confirmada na CCXP26 

Streaming retorna ao festival com um catálogo recheado de franquias queridas pelos fãs; detalhes de painéis e atrações ainda serão anunciados

Paramount Building é visto em 1501 Broadway na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 7 de agosto de 2026. (Foto de Marcin Golba/NurPhoto) (Foto de Marcin Golba/NurPhoto via AFP)

A CCXP26 acaba de ganhar mais uma presença de peso. A Paramount+ está oficialmente confirmada na próxima edição do maior festival de cultura pop do mundo, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Depois de marcar presença na edição de 2025 com atrações como “Star Trek: Starfleet Academy”, “Espíritos na Escola” e conteúdos ligados ao UFC, o streaming retorna ao evento com um catálogo que pode render alguns dos momentos mais aguardados da CCXP26.

Entre as principais franquias da plataforma estão “Star Trek”, o universo de “Yellowstone”, “Bob Esponja”, “Tulsa King”, “Dexter” e “Yellowjackets”. E o calendário de lançamentos deixa a expectativa ainda maior.

A Paramount+ prepara, entre outras novidades, a segunda temporada de “Star Trek: Starfleet Academy”, a segunda temporada de “Dexter: Ressurreição” e a quarta temporada de “Tulsa King”, estrelada por Sylvester Stallone. A plataforma também terá “Frisco King”, spin-off de “Tulsa King” protagonizado por Samuel L. Jackson, além da temporada final de “Yellowjackets”.

Por enquanto, a empresa ainda não revelou quais serão os painéis, convidados ou ativações preparados para o evento. A programação oficial deve ser divulgada posteriormente, o que abre espaço para possíveis surpresas.

E considerando o histórico da Paramount+ na CCXP, não seria nenhuma surpresa se grandes nomes das séries do catálogo desembarcassem em São Paulo para encontros com os fãs.

A expectativa também aumenta porque a CCXP é tradicionalmente palco de grandes anúncios, trailers inéditos, cenas exclusivas e encontros com estrelas de Hollywood. A participação da Paramount+ coloca mais uma gigante do streaming na disputa pelo painel mais comentado da edição.

A CCXP26 acontece de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo. Para quem acompanha séries, filmes e cultura pop, a pergunta agora é uma só: quem será que a Paramount+ vai trazer para o Brasil?