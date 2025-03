Premiada animação científica brasileira, ‘Mundo Proibido’, estreia em março nos cinemas

Filme já conquistou o prêmio de melhor longa-metragem no Anima – Córdoba International Animation Festival, além de ter sido reconhecido pelo público como o melhor longa no Cinefantasy

Reprodução/YouTube A produção do filme teve início em 2018, mas enfrentou atrasos devido à pandemia



A animação brasileira “Mundo Proibido”, uma obra de ficção científica, está programada para estrear nos cinemas no dia 27 de março. O filme já conquistou o prêmio de melhor longa-metragem no Anima – Córdoba International Animation Festival, além de ter sido reconhecido pelo público como o melhor longa no Cinefantasy.

Com direção de Alê Camargo e Camila Carrosine, “Mundo Proibido” dá continuidade à série “As Aventuras de Fujiwara Manchester”, que narra as peripécias de um aventureiro intergaláctico no século 27. Fujiwara Manchester, personagem criado por Camargo durante sua adolescência, fez sua primeira aparição no fanzine “Somnium” em 1992.

A produção do filme teve início em 2018, mas enfrentou atrasos devido à pandemia. O longa foi apresentado pela primeira vez no Festival Internacional de Animação de Annecy em 2022. A realização é uma parceria entre a UM Filmes e a Buba Filmes.

Na narrativa, Fujiwara e sua namorada, Lydia, embarcam em uma jornada em busca de um tesouro perdido. O projeto também contou com a colaboração do designer de animação digital Andrew Probert, que é conhecido por seu trabalho em clássicos como “Star Trek” e “De Volta Para O Futuro”.

Veja o trailer:

*Reportagem produzida com auxílio de IA