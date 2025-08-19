Semana do Cinema oferece lançamentos com ingresso por R$10

O evento vai do dia 28 de agosto a 3 de setembro; com títulos para todos os gostos, o público poderá aproveitar a promoção em sessões convencionais, em todos os horários e dias da semana

Reprodução / Universal Pictures Brasil Nos destaques da programação estão a divertida animação 'Os Caras Malvados 2'



Uma das iniciativas mais legais do ano, é a junção de várias redes de cinema para levar ingresso acessíveis para os apaixonados por cinema. Com os principais filmes e lançamentos custando apenas R$ 10,00, redes como Cinemark e Cinépolis, oferecem diversas promoções e valores especiais até para os combos de pipoca e refrigerante. A Semana do Cinema é realizada duas vezes ao ano com a participação dos principais exibidores que atuam no país. A segunda semana do cinema acontece do dia 28 de agosto a 3 de setembro.

Na última edição, em fevereiro de 2025, a ação bateu recordes ao vender mais de 4,2 milhões de ingressos – o equivalente a 53 Maracanãs lotados. A campanha é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e criação da agência Magenta.

Nos destaques da programação estão a divertida animação “Os Caras Malvados 2” e o eletrizante“Anônimo 2” que estreia ainda essa semana, dia 21 de agosto, nos cinemas de todo o Brasil. Com títulos para todos os gostos, o público poderá aproveitar a promoção em sessões convencionais, em todos os horários e dias da semana, incluindo finais de semana, com exceção de pré-estreias e salas especiais.