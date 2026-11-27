Bochum x Darmstadt 98: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Vonovia Ruhrstadion recebe Bochum x Darmstadt 98 nesta sexta-feira (27), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Bochum soma 14 pontos em 12 jogos e aparece em 11º lugar na tabela. Na última partida, o time perdeu para o FC St. Pauli por 2 a 0. O time acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
Já o Darmstadt 98 está em 16º lugar, com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time venceu o 1. FC Heidenheim por 3 a 1. O desempenho recente na competição soma uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco partidas.
Da última vez que se enfrentaram, em 18/01/2026, ninguém saiu vencedor: 3 a 3.
Onde assistir Bochum x Darmstadt 98 ao vivo
A transmissão de Bochum x Darmstadt 98 fica por conta de OneFootball (streaming). A Jovem Pan também transmite o jogo no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
Horário e local de Bochum x Darmstadt 98
A partida será nesta sexta-feira (27), 27/11/2026, com início às 14h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum.
Escalações de Bochum x Darmstadt 98
As escalações oficiais de Bochum e Darmstadt 98 costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (13ª rodada)
- Data e horário: 27/11/2026, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Vonovia Ruhrstadion, em Bochum
- Arbitragem: Tom Bauer
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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