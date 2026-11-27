Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece nesta sexta-feira (27), às 16h30, no Weser-Stadion, em Bremen, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27

Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach entram em campo nesta sexta-feira (27), às 16h30 (de Brasília), no Weser-Stadion, em Bremen, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Werder Bremen aparece na 6ª colocação, com 18 pontos somados em 10 partidas. No jogo anterior, o time venceu o Hamburgo por 4 a 0. A campanha recente na competição tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Na tabela, o Borussia Mönchengladbach está em 18º, com 4 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Nas últimas cinco partidas pela competição, são uma vitória, um empate e três derrotas.

O último jogo entre os dois times, em 31/01/2026, terminou igual: 1 a 1.

Onde assistir Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach ao vivo

Dá para assistir a Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach ao vivo por SportyNet, CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach começa às 16h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (27), 27/11/2026, no Weser-Stadion, em Bremen.

Escalações de Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach

As escalações oficiais de Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 27/11/2026, às 16h30 (de Brasília)

27/11/2026, às 16h30 (de Brasília) Local: Weser-Stadion, em Bremen

Weser-Stadion, em Bremen Arbitragem: Felix Zwayer

Felix Zwayer Transmissão: SportyNet, CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.