Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Com 63 pontos, o Fluminense é o 4º colocado da competição, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Nos últimos cinco jogos da competição, são quatro vitórias e uma derrota.
Do outro lado, o Cruzeiro tem 66 pontos e ocupa o 3º lugar, na zona de classificação para a Libertadores. Na última partida, o time venceu a Chapecoense por 2 a 1. O time acumula cinco vitórias nos últimos cinco jogos da competição.
O último duelo entre Fluminense e Cruzeiro, em 31/05/2026, acabou em 1 a 1.
Onde assistir Fluminense x Cruzeiro ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Fluminense x Cruzeiro
O jogo está marcado para nesta sexta-feira (27), 27/11/2026, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações de Fluminense x Cruzeiro
As escalações oficiais de Fluminense e Cruzeiro costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 27/11/2026, às 20h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Arbitragem: Matheus Delgado Candancan
- Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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