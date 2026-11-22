Partida entre Fluminense e Mirassol é neste domingo (22), às 18h30, no Estádio do Maracanã

Fluminense recebe o Mirassol neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Fluminense tem 60 pontos e ocupa o 4º lugar, na zona de classificação para a Libertadores. No jogo anterior, o time venceu o São Paulo por 1 a 0, fora de casa. O time acumula três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

O Mirassol, por sua vez, aparece na 15ª colocação, com 41 pontos somados em 35 partidas. Em sua última apresentação, a equipe empatou com o Atlético-MG em 0 a 0, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

No último encontro entre as equipes, em 23/05/2026, o Mirassol venceu por 1 a 0.

Onde assistir Fluminense x Mirassol ao vivo

Fluminense x Mirassol será transmitido por Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Fluminense x Mirassol

O pontapé inicial é às 18h30 (de Brasília) neste domingo (22), 22/11/2026, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Escalações de Fluminense x Mirassol

As escalações oficiais de Fluminense e Mirassol costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 22/11/2026, às 18h30 (de Brasília)

22/11/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.