Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Com início às 19h30 (de Brasília) neste domingo (22), Bragantino x Vasco é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Bragantino entra em campo como 9º colocado, com 47 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Vitória. O desempenho recente soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco partidas.
Com 47 pontos, o Vasco é o 10º colocado da competição, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e uma derrota.
Quando se encontraram pela última vez, em 24/05/2026, o Bragantino venceu por 3 a 0.
Onde assistir Bragantino x Vasco ao vivo
Bragantino x Vasco passa ao vivo em SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Bragantino x Vasco
A partida será neste domingo (22), 22/11/2026, com início às 19h30 (de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Braganza.
Escalações de Bragantino x Vasco
As escalações oficiais de Bragantino e Vasco costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 22/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Braganza
- Arbitragem: Braulio da Silva Machado
- Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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