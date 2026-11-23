Internacional x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A bola rola nesta segunda-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), para Internacional x Vitória, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Internacional aparece na 17ª colocação, com 38 pontos somados em 35 partidas, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Vasco por 2 a 1, fora de casa. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias e três derrotas.
Na tabela, o Vitória está em 14º, com 41 pontos. Na rodada anterior, a equipe venceu o Bragantino por 2 a 1, em casa. O time acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.
Da última vez que se enfrentaram, em 23/05/2026, deu Vitória: 2 a 0.
Onde assistir Internacional x Vitória ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Internacional x Vitória
Internacional x Vitória começa às 19h30 (horário de Brasília) nesta segunda-feira (23), 23/11/2026, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.
Escalações de Internacional x Vitória
As escalações oficiais de Internacional e Vitória costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 23/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre
- Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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