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Brasil vence Croácia no último amistoso antes da convocação para Copa do Mundo

Antes da Data Fifa, Ancelotti disse que já tinha 18 nomes definidos para irem ao Mundial e usaria a janela de partidas como teste para a escolha dos oito jogadores restantes 

  • Por Júlia Mano
  • 31/03/2026 23h32 - Atualizado em 31/03/2026 23h32
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ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO seleção brasileira feminina Danilo, do Brasil, comemora o seu gol na partida amistosa contra a Croácia realizada no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (31)

A Seleção Brasileira venceu nesta terça-feira (31) a Croácia por 3 a 1, em Orlando, nos Estados Unidos. O amistoso foi a última partida da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Apesar do resultado, a Seleção Brasileira ainda terá de superar o baixo desempenho diante da França, na quinta-feira (26), se quiser sonhar com a conquista do hexa na Copa do Mundo.

Essa Data Fifa foi a última antes do Mundial. Durante a convocação para os amistosos, Ancelotti destacou que já tinha 18 dos 26 nomes definidos para o torneio. As partidas contra a França e a Croácia serviriam de testes para a escolha dos outros oito jogadores.

Na ocasião, aos jornalistas, Ancelotti enfatizou em diversos momentos que convocou apenas atletas que estão 100% fisicamente. Assim, além de Neymar, ficaram fora da lista Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, que não deve participar da Copa do Mundo devido à gravidade da sua lesão.

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