Confusão encerra festa do tetra do Flamengo no Centro do Rio

Confronto entre torcedores e PM após o desfile do trio elétrico teve gás lacrimogêneo, balas de borracha e feridos; prefeitura estima 500 mil pessoas nas ruas

Carlos Santtos/Fotoarena/Estadão Conteúdo Torcedora é levada por socorristas durante festa no Centro do Rio para comemorar tetra do Flamengo na Libertadores



A celebração do tetracampeonato da Libertadores do Flamengo terminou em tumulto na tarde deste domingo (30), no centro do Rio de Janeiro. O confronto ocorreu pouco depois do fim do desfile do trio elétrico que levou jogadores e comissão técnica pelas ruas do Centro. Policiais militares usaram gás lacrimogêneo, spray de pimenta e balas de borracha para dispersar torcedores.

A confusão começou quando a Polícia Militar formou um cordão de isolamento para abrir passagem a ônibus que retirariam os atletas da região. Parte do público ficou retida atrás das grades e tentou avançar sobre o bloqueio, derrubando estruturas de contenção. Segundo relatos, alguns torcedores também jogaram pedras contra os policiais. Pelo menos duas pessoas foram socorridas em macas e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Há registros de outros feridos.

O tumulto ocorreu nas imediações da avenida Presidente Wilson e da rua Araújo Porto Alegre, próximo ao prédio do Ministério da Fazenda. A ação policial durou poucos minutos, e a multidão acabou se dispersando pelas ruas próximas, onde a festa continuou. Por volta das 16h, todas as vias bloqueadas para o evento foram liberadas, e equipes da Comlurb iniciaram a limpeza.

A comemoração começou pela manhã, quando a delegação rubro-negra desembarcou no aeroporto do Galeão vindo de Lima, no Peru. Os jogadores só deixaram o terminal após as 12h30 e chegaram ao Centro por volta das 13h, subindo no trio elétrico sob sol forte e temperaturas acima dos 30°C. A prefeitura estima que cerca de 500 mil pessoas passaram pela região durante o desfile. Houve registros de torcedores passando mal devido ao calor, e quatro postos médicos foram montados para atendimento emergencial.

O desfile percorreu a rua Primeiro de Março e a avenida Presidente Antônio Carlos — batizada como Circuito Preta Gil, em homenagem à cantora e torcedora rubro-negra — até a rua Araújo Porto Alegre. Antes da chegada do elenco, torcedores subiram em marquises, postes e janelas para tentar acompanhar o trajeto, apesar dos repetidos alertas da prefeitura sobre o risco dessas estruturas, reforçados pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais.

No trio elétrico, o atacante Pedro, ainda em recuperação de lesão, comandou a festa, puxou cantos da arquibancada e interagiu com o público em transmissões ao vivo. A taça da Libertadores — danificada durante as comemorações em Lima — foi exibida e passou de mão em mão entre os jogadores. O Flamengo conquistou o tetracampeonato no sábado (29), ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Monumental de Lima, com gol de Danilo.